Канада ввела санкции против «Известий» и РЕН ТВ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 46 0

Оттава продолжает вести недружелюбную политику в отношении Москвы.

Канада ввела санкции против «Известий» и РЕН ТВ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Канада ввела санкции против газеты «Известия», телеканала РЕН ТВ и «Парламентской газеты». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.

Всего в списке перечислены девять физических лиц и шесть организаций.

В конце сентября Канада в очередной раз расширила антироссийские санкции. Тогда в список ограничений попали благотворительный фонд «Страна детям», МГИМО, издания «Взгляд» и «Комсомольская Правда».

В МИД РФ неоднократно отмечали, что на враждебные действия Канады, включая расширение санкционного списка, обязательно последует ответ.

Также в начале ноября стало известно, что Еврокомиссия собирается ввести против России 12-й по счету пакет санкций.

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