«Ничего сложного»: телеведущая Аврора поделилась секретом вечной молодости

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Ведущая Аврора назвала секретом молодости регулярные занятия своей внешностью

«Ничего сложного»: телеведущая Аврора поделилась секретом вечной молодости

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Знаменитость выглядит так, будто не постарела ни на год.

Телеведущая Аврора в этом году отпраздновала свое 50-летие. Но тем не менее, несмотря на возраст, сохранила юность, фигуру и шикарную внешность. Журналист портала «Страсти» на одной из модных вечеринок попросил знаменитость раскрыть секрет молодости.

«На самом деле, ничего сложного. Просто регулярно и постоянно занимаешься своей внешностью. Не радикально, а понемногу, по чуть-чуть. Если вы меня спросите, что делать, много чего», — сказала она.

Кроме деталей сохранения молодости Аврора решила сохранить в тайне и планы на 2024 год, лишь уточнив, что творческих идей у нее «очень много».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из знаменитостей принципиально не делает пластику.

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