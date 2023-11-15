Диалога не будет: США не хотят проводить встречу с РФ в рамках саммита АТЭС

Конференция проходит в Сан-Франциско с 11 ноября и продлится шесть дней.

Американская делегация не планирует проводить встречи с Россией на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Таким заявлением на недавнем брифинге поделился Мэттью Миллер — глава пресс-службы Госдепартамента США.

«Я ничего не знаю о каких-либо запланированных в рамках АТЭС встречах между США и представителями российского правительства», — отметил чиновник.

Российскую сторону на саммите представляет Алексей Оверчук — вице-премьер РФ. Соответствующий указ за подписью Владимира Путина появился на сайте правовой информации 13 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что саммит в Сан-Франциско может пройти в окружении наркоманов и бомжей. Дело в том, что город был поражен фентаниловой эпидемией. Многие бездомные употребляют запрещенные вещества прямо на улицах, не стесняясь ни прохожих, ни полицейских.

Примечательно, что принимающая сторона решила хотя бы на время привести город в порядок. С улиц убрали наркоманов, а также снесли палаточные «городки». Кроме того, важных гостей будут дополнительно охранять вооруженные до зубов сотрудники правоохранительных органов. Саммит в штате Калифорния пройдет с 11 по 17 ноября.