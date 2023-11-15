В России начали блокировать авто, ввезенные по параллельному импорту: чем это грозит?
Ввезенные по параллельному импорту авто могут заблокировать при диагностике
Фото, видео: 5-tv.ru
Случается это, к счастью, крайне редко и способ решения проблемы есть.
Владельцы автомобилей, которые ввезли в Россию по параллельному импорту, начали сталкиваться со случаями блокировки.
Они происходят при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию. Об этом «Известиям» рассказали источники в крупных дилерских центрах.
Проблема коснулась, в частности, таких европейских марок, как BMW, Mercedes и Renault.
Чаще всего к блокировке машины приводит обслуживание не в крупных сетях, а в небольших техсервисах с сомнительной репутацией, у которых нет сертифицированного оборудования. Машина воспринимает вмешательство как попытку угона. В итоге приходится «обнулять» прошивку автомобиля и заново задавать все параметры с помощью альтернативного софта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие автомобили пользуются популярностью в России.
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