Ситуация на авторынке: какие машины пользуются популярностью в России

Автоблогер Воротников: китайские автомобили являются самыми популярными в РФ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; ВКонтакте / Антон Воротников / antonavtoman; 5-tv.ru
И чем отечественный спрос отличается от мирового?
Самыми популярными в России марками автомобилей являются машины китайских производителей. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал автоблогер Антон Воротников.
Параллельный импорт
В России 99% продаж — это автомобили из Китая. Причем, как говорит эксперт, это характерно как для официальных поставок, так и для параллельного импорта.
«Огромное количество „китайцев“ идут на параллельный импорт. Они дают гарантии. В среднем цена на 500 тысяч ниже за равную комплектацию», — говорит Антон Воротников.
В качестве примера специалист приводит автомобиль, который при официальной продаже стоит пять с половиной миллионов, а через параллельный импорт — 4,5-4,8 миллиона рублей.
Неизвестные модели
При этом автоблогер отмечает, что некоторые из марок автомобилей, которые привозят параллельным импортом, для России совершенно новые.
«Я даже сам иногда еду по городу и даже не могу понять, что за автомобиль. Потому что новые модели завозятся. Каждый день я что-то вижу новое», — признается эксперт.
Официальные продажи
Что касается официальных продаж китайских авто в России, чаще всего это кроссоверы с полным приводом в ценовом сегменте три с половиной-четыре миллиона.
«Они у нас заменили тех же самых „немцев“, автомобили категории B класса», — считает эксперт.
А вот автомобили премиум-класса для российских автолюбителей, как утверждает автоблогер, так же доставляют в РФ через параллельный импорт.
Мировой рынок
В других странах, по словам блогера, все большую популярность набирают машины на электродвигателе или гибриды, последние, преимущественно, немецкого производства. Что говорит о тенденции отказа от бензиновых двигателей.
«Все зависит от развития батареи. с каждым годом они все производительней и быстрее заряжаются. Каждый день выходят все более и более быстрые автомобили», — подчеркивает Воротников.
Электрокары в России
Официально электрокары в России все еще не пользуются большой популярностью из-за сложностей, связанных с зарядкой батареи у такого автомобиля, считает автоблогер. Если в Москве проблем с этим практически нет, то в регионах они ожидаемо возникают. Если решить эти вопросы, по мнению Воротникова, российские автолюбители также оценят удобства электродвигателей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как сделать тиски и электропривод для ворот своими руками.
Читайте также
87%
0.06 102.75
0.23
Нашли ошибку?