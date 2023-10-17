Ситуация на авторынке: какие машины пользуются популярностью в России

И чем отечественный спрос отличается от мирового?

Самыми популярными в России марками автомобилей являются машины китайских производителей. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал автоблогер Антон Воротников.

Параллельный импорт

В России 99% продаж — это автомобили из Китая. Причем, как говорит эксперт, это характерно как для официальных поставок, так и для параллельного импорта.

«Огромное количество „китайцев“ идут на параллельный импорт. Они дают гарантии. В среднем цена на 500 тысяч ниже за равную комплектацию», — говорит Антон Воротников.

В качестве примера специалист приводит автомобиль, который при официальной продаже стоит пять с половиной миллионов, а через параллельный импорт — 4,5-4,8 миллиона рублей.

Неизвестные модели

При этом автоблогер отмечает, что некоторые из марок автомобилей, которые привозят параллельным импортом, для России совершенно новые.

«Я даже сам иногда еду по городу и даже не могу понять, что за автомобиль. Потому что новые модели завозятся. Каждый день я что-то вижу новое», — признается эксперт.

Официальные продажи

Что касается официальных продаж китайских авто в России, чаще всего это кроссоверы с полным приводом в ценовом сегменте три с половиной-четыре миллиона.

«Они у нас заменили тех же самых „немцев“, автомобили категории B класса», — считает эксперт.

А вот автомобили премиум-класса для российских автолюбителей, как утверждает автоблогер, так же доставляют в РФ через параллельный импорт.

Мировой рынок

В других странах, по словам блогера, все большую популярность набирают машины на электродвигателе или гибриды, последние, преимущественно, немецкого производства. Что говорит о тенденции отказа от бензиновых двигателей.

«Все зависит от развития батареи. с каждым годом они все производительней и быстрее заряжаются. Каждый день выходят все более и более быстрые автомобили», — подчеркивает Воротников.

Электрокары в России

Официально электрокары в России все еще не пользуются большой популярностью из-за сложностей, связанных с зарядкой батареи у такого автомобиля, считает автоблогер. Если в Москве проблем с этим практически нет, то в регионах они ожидаемо возникают. Если решить эти вопросы, по мнению Воротникова, российские автолюбители также оценят удобства электродвигателей.

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