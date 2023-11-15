В США увидели угрозу для страны из-за попыток ослабить Россию

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Кеннеди-младший: ослабление России противоречит интересам США

В США увидели угрозу для страны из-за попыток ослабить Россию

Фото: www.globallookpress.com / Ohde / face to face

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Что о конфликте на Украине думают кандидаты в президенты?

Ради собственной выгоды США должны прекратить конфликт на Украине. Таким мнением поделились кандидаты в президенты Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст для журнала Responsible Statecraft.

Кеннеди-младший подчеркнул, что ослабление России всеми возможными способами не играет США на руку и не соответствует национальным интересам. Свою позицию он аргументировал тем, что нестабильная ситуация в РФ еще больше навредит Штатам.

«Нынешнее стратегическое мышление США заключается в том, что конфликт на Украине служит национальным интересам, ослабляя Россию. Это мышление ошибочно по двум пунктам. Во-первых, он не ослабляет Россию. Во-вторых, слабая и нестабильная Россия сделает нашу страну менее безопасной», — отметил кандидат в президенты.

Корнел Уэст добавил, что 13 миллиардов долларов налогоплательщиков уже были отправлены на Украину. Такая «помощь» от США приводит лишь к «бесконечной войне на истощение».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США больше не намерены поддерживать режим Зеленского. Новый план финансирования работы федерального правительства не включает помощь Киеву.

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