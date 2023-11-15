Украина больше не нужна? США больше не намерены поддерживать режим Зеленского

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Конгресс одобрил проект финансирования работы правительства США без Украины

Украина больше не нужна? США больше не намерены поддерживать режим Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Тема:
Украинский кризис

На что Конгресс намерен тратить деньги налогоплательщиков?

В Палате представителей Конгресса США утвердили план финансирования работы федерального правительства. Такой новостью поделилось агентство Reuters.

За его одобрение проголосовали 336 человек, против — 95. Журналисты отметили, что для принятия было необходимо две трети голосов.

Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Он предложил продлить финансирование льгот для ветеранов, транспорта, жилья, городского развития, сельского хозяйства, а также ряда других направлений. При этом его документ не предусматривает какой-либо военной помощи Украине и Израилю.

Проект, который продлит финансирование до середины января, теперь направляется в Сенат. Затем он попадет на стол к президенту США Джо Байдену.

«Если законопроект одобрит Сенат, президент подпишет резолюцию о продолжении финансирования, которая сохранит текущие уровни финансирования и не будет включать вредоносных дополнений», — отметил представитель Белого дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США признали свою неспособность обеспечить Украину всем необходимым. Такой позицией поделился Джейк Салливан — помощник президента США по национальной безопасности.

Тема:
Украинский кризис
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