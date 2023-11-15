«Готов подтвердить на детекторе лжи»: Тарасов обвинил Бузову в изменах

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Рита Миронова
Рита Миронова 41 0

Дмитрий Тарасов заявил, что Ольга Бузова ему изменяла

«Готов подтвердить на детекторе лжи»: Тарасов обвинил Бузову в изменах

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Ольга Бузова

Футболист все еще не может забыть экс-возлюбленную, то и дело говоря о ней в личном блоге.

Дмитрий Тарасов уверен, что бывшая жена Ольга Бузова изменяла ему. во время их брака. В личном блоге он ответил на новое интервью артистки, где она в деталях поделилась самыми пикантными ситуациями из их семейной жизни.

В первую очередь Тарасов упомянул переписку Бузовой с Дмитрием Нагиевым, которую, как заявила сама певица, ее бывший муж «слил» журналистам.

«Я скажу одно: не считаешь ли ты, что, находясь замужем, такие переписки, немножко, наверное, неправильны для отношений. Когда присылаются такие интимные фото для Нагиева, это тоже ненормально», — упрекнул экс-возлюбленную футболист.

Также он прошелся и по словам Бузовой о том, что в момент развода, когда она надеялась помириться, Тарасов уже жил с другой женщиной (нынешней женой Анастасией Костенко — Прим. ред.).

«Туда я заехал после развода спустя год, даже больше. Поэтому мимо все, что ты сказала. И еще важное заявление: все, что я сейчас сказал, готов подтвердить на детекторе лжи», — заявил Тарасов.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись в 2016 году, с тех пор новая супруга Анастасия Костенко родила Тарасову троих детей, на подходе четвертый. Но он все не может забыть экс-возлюбленную, то и дело вспоминая ее в интервью.

Как рассказала Бузова, Тарасов начал встречаться с нынешней женой еще будучи в браке. И, хотя спортсмена она считает коварным изменщиком, своей вины в крушении отношений не отрицает: она была страшно ревнивой, устраивала разборки по любому поводу и непременно выиграла бы «премию за истерики», если бы такая существовала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова вывела на чистую воду Тарасова и Костенко.

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