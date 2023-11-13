Поющая телеведущая специально прервала молчание, чтобы рассказать, почему на самом деле развелась с супругом, и как в их отношениях появилась Анастасия Костенко.

В 2016 году Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. Это расставание сопровождалось грандиозным скандалом, телеведущая рыдала в соцсетях и не могла поверить, что муж за ее спиной уже строил новые отношения с Анастасией Костенко. Бывшему супругу поющая ведущая посвятила с десяток песен, рассчитывая, что он услышит ее страдания и вернется.

Лишь спустя годы знаменитость раскрыла всю правду о разводе, попутно изобличив нерадивых любовничков. В новом интервью для Надежды Стрелец на YouTube Бузова неожиданно заявила — о том, что Тарасов водил в дом Анастасию Костенко, она узнала слишком поздно.

«Это был мой первый и единственный брак. В 2016 году я шла не на развод, а помириться. Я думала, что это бред, что он меня увидит — и все. Мы же вместе на всю жизнь, мы купили только дом, мы строим семью. Я не знала, что в нашем доме была уже другая женщина. Потом стала сопоставлять факты и все срослось. Но в моей Вселенной он был господин», — разоткровенничалась она.

Бузова призналась, что в семейной жизни и представить не могла, что все закончится таким образом. Артистка сутками готова была стоять у плиты и спать по четыре часа, чтобы Дмитрий Тарасов был накормлен и обласкан. Пока певица разрывалась между семейной жизнью, бытом и карьерой, футболист сорил деньгами налево и направо. Ни увещевания, ни мольбы супруги не помогли образумить спортсмена: нападающий спускал миллионы.

«Тогда футболисты очень неплохо зарабатывали. В плане путешествий мы жили на широкую ногу. Я таких сумм никогда не видела. Он все тратил. Хотя я думала, как женщина, о будущем, потому что прекрасно понимала: спорт — недолгая история. Я же просила его: Дим, давай ты мне будешь давать два, три миллиона в месяц. Я накоплю», — откровенничала она.

И по сей день Тарасов и Костенко отрицают, что их роман завертелся, когда спортсмен еще состоял в браке с Бузовой. Однако у телеведущей, как оказалось, есть доказательства, которые та пообещала предъявить позже.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольгу Бузову на самом деле связывает с Дмитрием Нагиевым.