Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

Курс доллара на Московской бирже опустился до 89,99 рубля впервые с 27 июля

Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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Российский рубль продолжает укрепляться по отношению к иностранной валюте.

Курс доллара опустился ниже 90 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Он достиг отметки в 89,99 рубля впервые с 27 июля текущего года. Информация об этом следует из данных торговой площадки.

После краткосрочного падения снова был зафиксировать небольшой рост валюты США по отношению к рублю. По состоянию на 10:40 по столичному времени он достиг отметки в 90,03 рубля. По расчетам на «завтра» доллар показал снижение на 57 копеек.

Курс евро по отношению к рублю сегодня также снизился. Было зафиксировано его падение на 30 копеек — до 97,83 рубля. Китайский юань подешевел на пять копеек. Сейчас он стоит 12,42 рубля.

Ранее 5-tv.ru писал, как повышение ключевой ставки Центробанка и обострение конфликта на Ближнем Востоке влияют на курс доллара в России. Политолог Антон Бредихин в эксклюзивной беседе рассказал, что за скачками валют всегда кроются «политические конструкты».

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