Пошли слухи: что известно о возможной эмиграции Сергея Шнурова

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 40 0

KP.RU: Шнуров купил дом в Германии и перевез туда кошек

Пошли слухи: что известно о возможной эмиграции Сергея Шнурова

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Действительно ли артист переехал в другую страну?

Слухи о том, что певец Сергей Шнуров переехал в Германию, появились еще в 2022 году. Об этом тогда рассказывал шоумен Стас Барецкий.

Однако этой новости мало кто поверил, так как бывший товарищ рок-музыканта нередко запускает неправдивую информацию в прессу. О самом же исполнителе и его супруге в последнее время ничего не слышно.

При этом теперь частично подтвердилась информация о том, что артист действительно прибрел недвижимость в Европе. Издание KP.RU выяснило, куда исчез артист, и как состоялся его переезд в другую страну.

Шнуров перевез туда питомцев

В последнее время про Шнурова в СМИ в основном писали в рамках дела против его экс- помощницы Анастасии Кулигиной. Ее обвинили в присвоении 5,5 миллиона рублей.

Теперь девушка находится под домашним арестом. Во время судебного процесса и раскрылась правда о недвижимости певца в европейской стране.

Мать девушки сообщила, что дочка не раз ездила в Германию, чтобы помочь звездным работодателям с переездом. По словам Валентины Кулигиной, Шнуровы купили жилье в Германии, они почти там живут.

«Здесь у них только персонал обслуживающий. А так они в Германию через что-то ездят. Я знаю, что они отсюда уехали все. Но при этом они уезжают и приезжают. У богатых свои причуды. Это мы тут на пенсию живем», — поделилась женщина.

Она добавила, что при второй поездке заграницу ее дочь повезла уже кошек Шнуровых. И помощницу артиста в итоге в Германии ждал арест.

«Шнуров и Петербург — неотделимые вещи»

А вот как считает экс-окружение рок-певца, Северную столицу он вряд ли покинул и покинет навсегда когда-нибудь. Как поделился Барецкий, артист и Петербург — неотделимые вещи.

Он, говорит шоумен, никогда не уедет из любимого города. Хотя Барецкий добавил, что Шнуров ему давно говорил, что планирует уезжать.

«Вообще он в Швейцарию собирался. Но решил в Германию, видимо, там лучше. Я думаю, что он там наездами. Большую часть времени все равно проводит в России. Я думаю, что из России он не уедет окончательно. У него есть недоразумения с властями в Петербурге. Но это пройдет, все будет нормально», — уверен Барецкий.

Он также объяснил отсутствие артиста в медиапространстве. По его мнению, все дело в появлении детей.

Ранее 5-tv.ru писал, кто украл у Сергея Шнурова пять миллионов рублей.

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