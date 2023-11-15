Одни розовые букеты: жена Прилучного намекнула на вторую беременность

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 31 0

Супруга актера Прилучного сообщила о желании родить девочку

Одни розовые букеты: жена Прилучного намекнула на вторую беременность

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Что происходит в звездной семье?

Летом 2022 года актер Павел Прилучный женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян. Весной 2023-го в новоиспеченной семье родился мальчик.

На днях супруга звезды в соцсетях намекнула, что пара хочет второго ребенка — теперь уже девочку, пишет издание dni.ru. Накануне в микроблоге Брутян появилась очень неоднозначная публикация.

Звезда кино показала подписчикам цветочную корзину — подарок супруга. Брутян обратила внимание на то, что в последнее время муж вручает ей только розовые букеты, она уверена, что этот выбор Прилучного — не случайность.

«Павел, сам того не замечая, дарит в последнее время розовые корзины с цветами. А я тот человек, который верит в знаки», — такими словами сопроводила кадры актриса.

Поклонники звезд уверены, что Брутян так продемонстрировала намерение родить дочку. Но когда поклонники смогут порадоваться очередной беременности актрисы — пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты условия выселения Прилучного из квартиры Муцениеце.

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