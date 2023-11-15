Люся Чеботина взорвала интернет публичным выходом в лифчике

«Космический» лук звезды вызвал восторг среди ее поклонников.

Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина продолжает упорно и стремительно набирать популярность. Поп-звезда с завидной регулярностью поражает поклонников роскошной фигурой.

Недавно артистка побывала на светском мероприятии в довольно откровенном наряде, чем вызвала фурор среди интернет-пользователей, пишет издание utro.ru. Чеботина появилась на публике в черных брюках и пиджаке, под которым вместо блузки красовался только бюстгальтер в цвет костюма.

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Такой образ певицы поразил всех — костюм черного цвета был дополнен комплектом страз. Лук был схож со звездным небом — в этом «космическом» наряде певица смотрелась потрясающе. Мужская часть поклонников исполнительницы отдельно отметила ее пышные формы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Люся Чеботина назвала самого стильного российского артиста.