Люся Чеботина взорвала интернет публичным выходом в лифчике

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 203 0

Люся Чеботина появилась в лифчике на светском мероприятии

Люся Чеботина взорвала интернет публичным выходом в лифчике

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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«Космический» лук звезды вызвал восторг среди ее поклонников.

Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина продолжает упорно и стремительно набирать популярность. Поп-звезда с завидной регулярностью поражает поклонников роскошной фигурой.

Недавно артистка побывала на светском мероприятии в довольно откровенном наряде, чем вызвала фурор среди интернет-пользователей, пишет издание utro.ru. Чеботина появилась на публике в черных брюках и пиджаке, под которым вместо блузки красовался только бюстгальтер в цвет костюма.

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Такой образ певицы поразил всех — костюм черного цвета был дополнен комплектом страз. Лук был схож со звездным небом — в этом «космическом» наряде певица смотрелась потрясающе. Мужская часть поклонников исполнительницы отдельно отметила ее пышные формы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Люся Чеботина назвала самого стильного российского артиста.

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