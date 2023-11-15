Новый участок трассы М12 «Восток» открылся в Чувашии и Татарстане

Движение на новом участке автомобильной трассы М12 «Восток» открылось в республиках Чувашии и Татарстан 15 ноября. В торжественной церемонии старта движения по видео-конференц-связи принимали участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин и вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Открытие движения разрешаю. … Важно, что объекты сданы на восемь месяцев раньше намеченного срока. И теперь они надежно свяжут две соседние республики — Чувашию и Татарстан», — заявил Мишустин.

Новый участок дороги имеет протяженность 153 километра. Он начинается от населенного пункта Шумерля возле транспортной развязки на Чебоксары и завершается почти на границе Казани у транспортной развязки к Ульяновску.

Глава правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко подчеркнул, что участок, открываемый сегодня, был сдан в эксплуатацию досрочно. Сначала планировалось, что этот отрезок начнет работать только в середине 2024 года.

«Стоимость проезда по новому участку автомагистрали (без транспондера) составляет 784 рубля для легковых автомобилей и 1848 рублей — для грузовиков», ­– уточнили в ГК «Автодор».

В свою очередь глава кабмина напомнил, что данная магистраль является одним из главных проектов по развитию дорожной инфраструктуры в РФ и ключевым звеном транспортного маршрута «Россия».

Отмечается, что в этот день Мишустин также по ВКС дал старт для движения по еще нескольким трассам — в Свердловской и Мурманской областях.