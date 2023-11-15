Новый участок трассы М12 «Восток» открылся в Чувашии и Татарстане

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 32 0

Дорога имеет протяженность 153 километра.

Новый участок трассы М12 «Восток» открылся в Чувашии и Татарстане

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Движение на новом участке автомобильной трассы М12 «Восток» открылось в республиках Чувашии и Татарстан 15 ноября. В торжественной церемонии старта движения по видео-конференц-связи принимали участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин и вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Открытие движения разрешаю. … Важно, что объекты сданы на восемь месяцев раньше намеченного срока. И теперь они надежно свяжут две соседние республики — Чувашию и Татарстан», — заявил Мишустин.

Новый участок дороги имеет протяженность 153 километра. Он начинается от населенного пункта Шумерля возле транспортной развязки на Чебоксары и завершается почти на границе Казани у транспортной развязки к Ульяновску.

Глава правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко подчеркнул, что участок, открываемый сегодня, был сдан в эксплуатацию досрочно. Сначала планировалось, что этот отрезок начнет работать только в середине 2024 года.

«Стоимость проезда по новому участку автомагистрали (без транспондера) составляет 784 рубля для легковых автомобилей и 1848 рублей — для грузовиков», ­– уточнили в ГК «Автодор».

В свою очередь глава кабмина напомнил, что данная магистраль является одним из главных проектов по развитию дорожной инфраструктуры в РФ и ключевым звеном транспортного маршрута «Россия».

Отмечается, что в этот день Мишустин также по ВКС дал старт для движения по еще нескольким трассам — в Свердловской и Мурманской областях.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.26
-0.86 97.78
-0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:03
«Реальность мясника»: Маск объяснил, чем Зеленский отличается от Залужного
17:49
Суд во Франции обвиняет Асада в совершении преступлений в 2013 году
17:33
Поддельное предложение: онлайн-продавцам готовят штрафы за товары без сертификата
17:19
Новый участок трассы М12 «Восток» открылся в Чувашии и Татарстане
17:11
Достаточно одной ракеты: как Х-31 позволят уничтожить боевиков в порту Одессы
16:57
«Не в силе Бог, а в правде»: SНАМАN возложил цветы к памятнику Александру Невскому в Липецке

Сейчас читают

Пять мужей, единственная дочь и молодые любовники: бурная личная жизнь Лолиты
«Глыба, камень, фундамент»: каким был вклад Андрея Шаталина в рок-группу «Алиса»
Украинский спортсмен-рыбак решил не возвращаться домой после соревнований в Италии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд