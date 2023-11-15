«Родилась дочка!» — Федор Смолов и Карина Истомина стали родителями

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

У футболиста Федора Смолова и его жены Карины Истоминой родилась дочь

«Родилась дочка!» — Федор Смолов и Карина Истомина стали родителями

Фото: Instagram* / smolovfedor_10

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Нападающий взял Карину в жены шесть месяцев назад.

Российский футболист Федор Смолов и его супруга — популярный диджей и модель Карина Истомина — впервые стали родителями. Со знаменательным событием молодых поздравил футбольный клуб «Динамо».

Уточняется, что Истомина подарила спортсмену дочку. «Бело-голубые» публикуют фото счастливого отца с малышкой на руках.

«Поздравляем семью Смоловых и желаем здоровья маме и новорожденной», — подписана публикация.

В каком состоянии находится Карина после родов — неизвестно. Однако новоиспеченная мамочка уже поделилась радостной новостью на своей страничке в социальной сети.

О беременности пара сообщила совсем недавно, когда внушительный живот скрывать было уже сложно — в сентябре. Свадьбу же пара сыграла в июне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федор Смолов стал крестным отцом сына Павла Мамаева.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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