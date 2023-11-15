Большой театр возглавит Валерий Гергиев

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«Известия»: директором Большого театра станет Валерий Гергиев

Большой театр возглавит Валерий Гергиев

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Владимир Урин, ныне руководящий одним из крупнейших театров в России, покинет пост по собственной инициативе.

У Большого театра сменится руководитель. Культурное учреждение возглавит дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Об этом стало известно «Известиям».

По информации издания, Гергиев заменит Владимира Урина, который руководил театром последние десять лет. Со ссылкой на источник сообщается, что Урин освободит пост по собственному желанию.

Гергиев сейчас находится в Москве. Предполагается, что о новом назначении объявят на международном культурном форуме, который состоится в Петербурге с 16 по 18 ноября. Предположительно, Валерий Абисалович будет совмещать две руководящие должности: он будет одновременно управлять Большим театром и Мариинским театром и оркестром.

В Министерстве культуры РФ информацию официально не подтвердили.

Ранее 5-tv.ru писал, что культурный форум вернется в Петербург после трехлетнего перерыва.

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