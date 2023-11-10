Культурный форум вернется в Петербург после трехлетнего перерыва

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Основными площадками форума станут Эрмитаж, Главный штаб, Этнографический музей и Капелла.

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Международный культурный форум возвращается в Петербург после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией. Приедут 56 делегаций из 73 стран.

Среди них — более 30 министров культуры. Такие цифры прозвучали на пресс-конференции, посвященной подготовке к этому масштабному событию.

Основными площадками форума станут Эрмитаж, Главный штаб, Этнографический музей и Капелла. Запланировано проведение сессий по направлениям «Театр», «Кино», «Музеи», «Музыкальная культура», а также «Деловая» и «Медийная культура».

В рамках форума учредили Эрмитажную премию. Ее будут ежегодно вручать двум ведущим знаковым деятелям культуры — российскому и зарубежному.

Первыми лауреатами стали худрук Мариинки Валерий Гергиев и художественный руководитель балета Михайловского театра Начо Дуато. В дни форума 39 музеев Петербурга можно будет посетить бесплатно — в том числе Исаакиевский собор и Русский музей.

 

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