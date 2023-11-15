Беспилотник атаковал эсминец США в Красном море

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 26 0

Эсминец США Thomas Hudner подвергся атаке БПЛА в Красном море

Беспилотник атаковал эсминец США в Красном море

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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В американском военном ведомстве проинформировали, что корабль смог защитить себя после атаки беспилотника.

Американский эсминец в Красном море подвергся атаке беспилотника. О произошедшем сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Уточняется, что инцидент случился с эсминцем USS Thomas Hudner. Корабль смог защититься против БПЛА во время прохода по Красному морю. Иные подробности не приводятся.

Ранее 5-tv.ru писал, что эсминец ВМС США перехватил выпущенные из Йемена ракеты и беспилотники. Отмечалось, что американский корабль с управляемыми ракетами «Карни» перехватил три крылатые ракеты и несколько БПЛА, выпущенных со стороны Йемена.

По словам представителя Пентагона генерала Патрика Райдера, достоверная информация по цели перехваченных объектов отсутствуют. При этом генерал выразил уверенность, что они были выпущены из Йемена и следовали на север вдоль Красного моря «потенциально» в сторону Израиля.

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