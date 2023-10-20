Эсминец ВМС США перехватил выпущенные из Йемена ракеты и беспилотники

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Пентагон: эсминец ВМС США перехватил выпущенные Йеменом крылатые ракеты и БПЛА

Эсминец ВМС США перехватил выпущенные из Йемена ракеты и беспилотники

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Navy

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

По данным Пентагона, ракетами хуситов мог быть атакован Израиль.

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США с управляемыми ракетами «Карни» (Carney) перехватил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, выпущенных из Йемена. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов. По его словам, это йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» потенциально могло атаковать цели в Израиле.

«Экипаж эсминца „Карни“, находящегося в северной части Красного моря, ранее сегодня перехватил три крылатые ракеты для поражения наземных целей и несколько беспилотников, которые были запущены силами хуситов в Йемене», — отметил генерал.

По данным Райдера, пострадавших среди американских военнослужащих и мирных жителей нет. Перехват удара он назвал «демонстрацией интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны, которую США выстроили на Ближнем Востоке». И добавил, что Вашингтон готов использовать свой потенциал для защиты партнеров и собственных интересов в случае необходимости.

Райдер подчеркнул, что нет достоверных подтверждений относительно цели ракет и беспилотников, перехваченных «Карни». При этом генерал уверен, что они были выпущены из Йемена и направлялись на север вдоль Красного моря «потенциально» в сторону Израиля. Представитель Пентагона отметил, что информация об инциденте все еще изучается. Эсминец прошел через Суэцкий канал 18 октября, он направлен США на Ближний Восток, «чтобы помочь обеспечить безопасность и стабильность в водах региона».

Ранее, писал 5-tv.ru, министр обороны Израиля Йоав Галант призвал военных готовиться ко входу в Газу.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
20 окт
На западе Ирака нанесен ракетный удар по военной базе США
20 окт
Израиль атаковал православный храм святого Порфирия в Газе: есть погибшие
20 окт
США уже ищут крайнего: чем закончится вооруженный конфликт на Ближнем Востоке
20 окт
Военным Израиля дали зеленый свет на вход в сектор Газа
19 окт
«Война будет долгой»: премьер-министр Израиля выступил с обращением
19 окт
Обстановка на Западном берегу Иордана: жители Хавары и Элон-Море пытаются ужиться
19 окт
«Скоро»: министр обороны Израиля призвал военных готовиться ко входу в Газу
19 окт
Израиль планирует нанести удар по Палестине, Байдена игнорируют: самые важные события дня
19 окт
«Завтра — Белый дом»: чем для США обернется новый захват Капитолия протестующими
19 окт
«До дальнейшего уведомления»: УЕФА и FIBA не будут проводить матчи в Израиле
+4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
-0.06 102.63
-0.28
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 23 по 29 октября

Последние новости

3:51
«Формулы не существует»: как работает пулковская таможня
3:33
Эсминец ВМС США перехватил выпущенные из Йемена ракеты и беспилотники
3:15
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 23 по 29 октября
3:03
Роль всей жизни: звезды кино, которые стали заложниками одного образа
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
2:47
Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

Сейчас читают

Алена Кравец после визита к онкологу лишилась шикарной груди
Внучка сызранки в автобусе спасала бившегося в припадке кондуктора пока другие зевали
Искусственный интеллект – новое ядерное оружие: о чем предупреждает Генри Киссинджер
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России