Телеведущая Елена Летучая опровергла слухи об эмиграции в США

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 13 0

Популярная телеведущая сообщила, что рассматривает США только как страну для путешествий.

Телеведущая Елена Летучая опровергла слухи об эмиграции в США

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Телеведущая Елена Летучая опровергла возможный переезд в Америку. Ее подписчики в соцсетях заподозрили, что главный ревизор страны в ближайшее время эмигрирует из России, так как получила визу.

Летучая проинформировала свою интернет-аудиторию о том, что они с супругом стали обладателями долгосрочной американской визы. Вместе с поздравлениями на звезду отечественного телевидения посыпались и негативные комментарии. Елену обвинили в отсутствии патриотизма. В ответ на критику знаменитость заверила, что не собирается покидать родную страну.

«Мы из России не уезжаем! Мы визу путешественника получили», — уточнила теледива.

Стоит добавить, что ранее в своем Telegram-канале она призналась в любви к Чукотке и поделилась, что это место является одним из самых любимых в России. Сама Летучая родом из Ярославля.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о возможной эмиграции Сергея Шнурова.

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