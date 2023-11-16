Как Волочкова: Семенович сходила в баню с двумя мужчинами и показала это на видео

Судя по всему, звезда осталась в восторге после процедуры.

Российская звезда Анна Семенович сходила в баню и показала поклонникам видео, как ее хлестают вениками двое мужчин. Посмотреть ролик можно на сайте издания utro.ru.

Судя по всему, такой опыт певице понравился. Она улыбалась и извивалась на лежанке, чтобы веники прошлись по всему ее телу.

Для посещения парной Семенович выбрала достаточно откровенный купальник. Примечательно, что банщики молча продолжали делать свою работу, будто к ним каждый день заглядывают отечественные звезды.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович раскритиковала худых девушек. Знаменитость дала совет подписчице, которая часто ловит в зале брезгливые взгляды подтянутых спортсменок. Певица добавила, что у каждого человека есть свой идеал в жизни. Также она посоветовала поклоннице не отчаиваться, поднять голову и продолжать работать над собой.