Путешествия во времени и пространстве? Что происходит внутри черной дыры

Эта область, по мнению исследователей, является естественным порталом.

Черные и белые дыры, по мнению исследователей из НАСА — это естественные порталы для путешествия во времени и пространстве. Специалисты поясняют, не каждая дыра образует кротовую нору, а скачок в будущее технически более выполнимая задача, чем прыжок в прошлое.

Что представляет собой черная дыра?

Согласно современным космологическим представлениям, черная дыра — это погибшая сверхмассивная звезда. Ее гравитационное поле было настолько мощным, что после выгорания топлива она ужалась (коллапсировала — Прим.ред.) сама в себя и начала затягивать соседние объекты.

В физике рубеж, до которого нужно сжать объект, чтобы тот стал черной дырой, именуют радиусом Шварцшильда. Для сравнения, гравитационный коллапс обычных, небольших погибающих звезд не может преодолеть давления вырожденного вещества и светило превращается в белого карлика (космический «трупик») или нейтронную звезду.

Считается, похожим образом черные дыры зарождаются в центре галактик. Здесь гравитационный коллапс переживает не крупная звезда, а большое газовое облако. Такие области именуют сверхмассивными черными дырами. Именно здесь, как предполагают ученые, теоретически можно прыгнуть сквозь время и пространство.

Прыжок в будущее

Любая материя искривляет, растягивает вокруг себя пространство и время. Чем больше объект, тем его влияние сильнее. Это можно сравнить с давлением металлического шара на разложенное одеяло. Чем крупнее шар, тем впадина/растяжение от него на одеяле будет больше.

Когда космические объекты приближаются к этой «впадине» вырваться наружу они уже не могут, «скатываются» вниз под действием гравитации. Такая впадина (область искривления пространства и времени — Прим. ред.) есть у каждой звезды и планеты.

Черная дыра, будучи невероятно массивным объектом, создает очень глубокую впадину/растяжение. Склоны этой впадины становятся круче по мере приближения к центру.

Точку невозврата именуют горизонтом событий. Здесь притяжение черной дыры становится настолько сильным, что вырваться не получиться даже разогнавшись до скорости света.

Крупные космические объекты растягивают не только пространство, но и время. Вблизи массивного объекта оно «тикает» медленнее. У сверхмассивной черной дыры время может бежать в десятки тысяч раз медленнее, чем на Земле.

Считается, это отличный способ, чтобы прыгнуть в будущее. Условному космонавту нужно просто поближе подлететь к черной дыре, не пересекая горизонта событий, а потом вернуться на Землю. Такой человек буквально вернется в будущее. За время его короткого полета по орбите черной дыры, на Земле успеют смениться сотни человеческих поколений.

Прыжок в прошлое

Считается, что сверхмассивная черная дыра настолько искривляет время, что может буквально завернуть его вокруг себя. Это можно представить в виде завернутого в кольцо листа бумаги, где лист бумаги — это время, один его конец — будущее, а другой — прошлое.

Таким образом, попав в кольцо времени в начале отрезка (будущее) можно попытаться добраться до другого отрезка (прошлое).

Кто-то может спросить, а что же внутри этой петли? Внутри петли находится так называемая сингулярность. Это центр черной дыры, где не действуют большинство законов физики.

Сингулярность может создавать кротовые норы. Представьте себе слоеный пирог, где каждый слой — это область пространства (до некоторой степени его можно назвать параллельным миром). А теперь представьте, что вы положили на пирог металлический шар, который смял его в центре таким образом, что все слои начали плотно соприкасаться друг с другом.

Так появилась возможность прыгнуть не только сквозь время, но и сквозь пространство.

Насколько реальны такие путешествия?

К сожалению, переместиться в прошлое через черную дыру невозможно. Для этого космическому кораблю пришлось бы разогнаться быстрее скорости света. Другого способа войти и выйти из горизонта событий черной дыры нет.

Невыполнимой задачей является прыжок сквозь пространство. Для этого космонавту необходимо оказаться в самом центре черной дыры. На подлете к цели материя растянется в виде спагетти и будет растягиваться пока не разложится на атомы.

Чтобы выбраться на другой стороне, предполагаемой области белой дыры, необходимо найти способ, как «собрать» человека и его космический корабль обратно.

Для первого и второго маневра человечеству не хватает знаний о физике черных дыр.

А вот переместиться в будущее вполне возможно. Здесь ограничением является лишь технический прогресс.

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