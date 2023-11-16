Ни одна договоренность Молдавии по газу с 2021 года не выполнена — МИД РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

МИД РФ: Молдавия не выполнила ни одной договоренности по газу с 2021 года

Ни одна договоренность Молдавии по газу с 2021 года не выполнена — МИД РФ

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Речь идет о соглашениях с «Газпромом». Почему Кишинев уверен в отсутствии долга?

Замглавы МИД России Михаил Галузин обвинил Молдавию в невыполнении договоренностей по газу. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

Дипломат напомнил, что в октябре 2022 года «Газпром» и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну провели переговоры, по результатам которых корпорация РФ приняла все предложения Кишинева. Стороны подписали соответствующий протокол, но с 2021 года Молдавия не выполнила ни одну договоренность по газу.

По словам Галузина, молдавский отчет аудита исторической задолженности, на основе которого Кишинев заявляет об отсутствии долга, не соответствует международным стандартам и требованиям независимости аудита.

«Он не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого аудита, а содержащиеся в нем выводы не могут влиять на размер и обоснованность долга, который подтвержден как документально, так и соответствующими решениями международного арбитража», — объяснил Галузин.

Он также подчеркнул, что мнение президента Молдавии Майи Санду по данному поводу ничего не меняет в этом вопросе. В частности, она заявила об отсутствии беспокойства об отказе «Газпрома» признать результаты аудита.

Ранее 5-tv.ru писал, что Молдавия провела аудит долга компании «Газпром» не по стандарту. Заявил об этом аналитик Игорь Юшков.

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