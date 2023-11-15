Фейковый аудит и хамство: почему Молдавия обвиняет в своих долгах «Газпром»

Газовый скандал между Москвой и Кишиневом набирает обороты.

Позиция Молдавии по вопросу долга за поставки российского газа продолжает удивлять. Теперь власти страны заявили, что их «не интересует», согласится ли «Газпром» с результатами аудита по задолженности за газ.

Молдавия не собирается платить никаких долгов, потому что у них есть доказательства, которые подтверждают, что по результатам аудита, проведенного по стандартам ЕС, выходит девять миллионов долларов, а не 700, как ранее утверждалось. Однако аудит был проведен не по стандарту. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

«Аудит проводился так, потому что так захотели власти нынешней Молдавии. Как раз Санду (президент Молдавии — Прим. ред.) в том числе, она наняла, по сути, эту аудиторская компанию. Хотя эта компания, если просто посмотреть на сайте, там две компании, которые проводили этот якобы аудит, они даже себя аудиторами не считают. Они говорят, что они консалтинговая и юридическая компания. И любой желающий может залезть на сайт министерства энергетики Молдавии и прочитать этот якобы аудит», — рассказал эксперт.

На самом деле, подчеркнул Юшков, если прочитать хоть несколько страниц документа, становится понятно, что перед компаниями поставили следующую задачу: написать для Молдавии текст с обоснованием, почему страна не должна отдавать долги «Газпрому».

Эти так называемые эксперты взяли долг больше, чем 700 миллионов долларов, которые «Газпром» насчитал, и разбили его на части, якобы это было давно, это очень старый долг, там уже не разобраться и про него проще вообще забыть.

Следующую часть долга они объяснили так: когда-то «Молдовагаз» построил себе офис, а если бы не построил, соответственно, не потратил бы на это деньги, тогда он бы мог эти деньги отдать «Газпрому».

«Такая логика, что, например, а если бы вообще зарплату никому не платили, тогда бы тоже деньги бы остались. Давайте тогда зарплату не будем платить никому и все отдадим „Газпрому“. И вот так вот весь этот отчет, все эти аудиторские якобы заключения», — отметил Юшков.

Более того, никаких международных норм, о которых утверждает Санду, там нет. По словам эксперта, Евросоюз не мог проводить этот аудит. Ранее им занималась Счетная палата Молдавии, и она постановила, что долг есть. То есть, государственный орган самой Молдавии признал, что финансовые обязательства все-таки у них существуют.

А теперь они заявляют, что никакого долга нет, а в Счетной палате «сидят какие-то дураки, и мы им не доверяем, мы доверяем частной юридической конторе из Европы».

Почему Россия продолжает снабжать Молдавию газом

Фото, видео: © РИА Новости; Личный архив Игоря Юшкова; 5-tv.ru

«Я думаю, что в этом и заключается смысл. Нынешняя власть Молдавии рассчитывает на то, что Россия побоится отключать им газ», — предположил эксперт.

Россия подписала нынешнее действующее соглашение, хотя Молдавия еще по предыдущему контракту долги не вернула — те самые 700 миллионов долларов. По мнению Юшкова, это исключительно гуманитарная история: тогда приближалась зима, и российское руководство выразило очень большое желание подписать с Молдавией контракт, чтобы люди в стране не остались без отопления и электричества.

Теперь молдавские власти паразитируют на этом пункте в том, что Россия думает о гражданах Молдавии как не о чужих себе людях. В сложившейся ситуации, подчеркнул Юшков, лучше всего будет сократить объемы поставки газа через Украину в Приднестровье до того уровня, который нужен исключительно самому Приднестровью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Молдавия не хочет платить за русский газ и чем это грозит.