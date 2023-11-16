Филлер, ботокс: солист «На-На» Политов сделал набор процедур для омоложения

Пластический хирург прокомментировала внешность легендарного музыканта. Какие процедуры помогают артисту сохранять молодость и красоту?

Пластический хирург Ольга Рабодзей проанализировала внешность солиста группы «На-На» Владимира Политова. Какие услуги красоты, по мнению врача, помогают артисту прекрасно выглядеть в 52 года? На этот вопрос специалист ответила изданию «Страсти».

По мнению Рабодзей, отличная фигура исполнителя объясняется любовью к спорту и здоровому образу жизни (ЗОЖ).

«Что касается прекрасной фигуры Владимира Политова, то тут, скорее всего, дело в регулярных занятиях спортом и активном образе жизни, а вовсе не в волшебстве пластического хирурга. А вот про внешность почти с уверенностью могу сказать, что певец обращался к специалистам, чтобы скрыть свои возрастные изменения», — поделилась врач.

Некогда женские термины, такие как ботокс, филлеры, мезотерапия, кислотный пилинг и иные, сейчас не так пугают мужчин, как раньше. Все чаще они прибегают к этим методам для сохранения молодости и красоты. Полипов, как считает пластический хирург, также в их числе.

«Судя по эффекту, известный исполнитель отдает предпочтение биоревитализации, во время которой под кожу вводится гиалуроновая кислота. Благодаря этой процедуре достигается быстрый омолаживающий эффект, замедляется процесс старения. Эта медицинская манипуляция помогает избежать обвисания и поддерживает контур лица. Скорее всего, гиалуроновой кислотой были скорректированы и скулы», — предположила эксперт в области пластики.

Также по фотографии поп-звезды врач акцентировала внимание на его свежем лице и ровном тоне кожи. По словам Рабодзей, это свидетельствует о проведении процедуры лазерного омоложения. Также, возможно, артист сделал кислотный пилинг и мезотерапию.

«Конечно, не обошлось без ботокса. С его помощью популярному исполнителю разгладили лоб, межбровье и область вокруг глаз, минимизировав тем самым количество морщин в этих зонах. А вот в носослезную борозду артисту эстрады укололи филлер», — заключила собеседница.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Аврора поделилась секретом вечной молодости.