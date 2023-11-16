Родила и выбросила в мусорку: суд вынес горе-матери справедливый приговор

Инцидент произошел еще весной 2023 года.

В Челябинске суд вынес приговор в отношении двух бездомных, которые выбросили новорожденную девочку в мусорный контейнер. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Уточняется, что мать найденного ребенка получила 12 лет колонии общего режима. А ее знакомый, действовавший по указанию женщины, лишится свободы на 11 лет.

По информации издания, весной 2023 года в одном из районов города жители нашли в мусорке плачущего младенца. Шокированные находкой, они срочно вызвали на место правоохранителей.

Следствие вскоре установило, что мамой ребенка является бездомная. К врачам она не обращалась, роды прошли прямо на улице. Благополучно родив, женщина попросила товарища избавиться от девочки. Малышку удалось спасти благодаря неравнодушным людям.

Отмечается, что она уже обрела другую семью. Биологическую мать девочки и ее знакомого осудили одновременно по нескольким статьям УК РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Нижнем Тагиле мать-алкоголичка бросила четверых детей ради бутылки.