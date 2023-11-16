«Раз пять уже»: Шнуров ответил на слухи о переезде из России в Германию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

Шнуров назвал слухами сообщения СМИ о переезде в Германию

«Раз пять уже»: Шнуров ответил на слухи о переезде из России в Германию

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Лидер группы «Ленинград» пожаловался, что в последнее время ему часто приписывают адреса, по которым он не проживает.

Рок-музыкант и поэт Сергей Шнуров опроверг слухи об эмиграции из России в Германию. По его словам, покидать страну он не намерен.

Лидер группы «Ленинград» отметил, что в сети стали часто появиться сообщения о смене его места жительства, однако переезд за рубеж в его планы не входит.

«Я никуда не переехал. <…> За последнее время, судя по тому, что вижу в СМИ, я переехал раз пять уже, не меньше», — цитирует артиста агентство ТАСС.

Недавно мать экс-помощницы артиста Анастасии Кулигиной заявила СМИ, что Шнуров приобрел жилье в ФРГ. По ее словам, его семья там «почти живет».

Такой вывод женщина сделала из-за того, что ее дочь «точно была там два раза», а недавно помогала Шнуровым найти сборщиков мебели и перевезти чемоданы и домашних животных в Германию.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Елена Летучая опровергла слухи об эмиграции в США.

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