«Родной»: посетит ли Костомаров шоу к юбилею Авербуха

Именитому хореографу скоро исполнится 50 лет.

Продюсер и хореограф Илья Авербух, которому скоро исполнится 50 лет, рассказал, что фигурист Роман Костомаров будет присутствовать на ледовом шоу «Вместе и навсегда», которое приурочено к его юбилею. Об этом сообщает издание Газета.ру.

«Рома — родной для меня человек. Человек, который 20 лет назад на моем самом первом шоу выступал в паре с Татьяной Навкой. Рома идет со мной по жизни, и для меня очень важно, что он будет на юбилейном шоу. В каком качестве — посмотрим. Главное, что он будет вместе со мной в этот день», — сказал Авербух.

Он подчеркнул, что в своей юбилейной программе он собирается отразить самые важные этапы жизни почти каждого человека. Продюсер отметил, что фигурист точно не будет участвовать в другом ледовом шоу «Корова на льду».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Костомаров пустился в пляс под «Иванушек».