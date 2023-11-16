Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

От его величины зависит размер выплат социального страхования.

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон о поднятии уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году. Увеличение составит 18,5%.

Сейчас размер МРОТ составляет 16 242 рубля. В 2024-м его размер достигнет 19 242 рубля. Закон предусматривает также установление на уровне не ниже 48% соотношения МРОТ и медианной зарплаты — показателя, который делит все заработные платы на две равные части: у половины работников доходы выше медианы, а у второй половины ниже.

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что к увеличению МРОТ ранее призвал президент РФ Владимир Путин. По его словам, данная мера позитивно отразится на жизни 4,8 миллиона россиян — повысит их доходы и увеличит уровень их защищенности.

Володин добавил, что от величины МРОТ зависят многие социальные выплаты, в том числе больничные, пособия по безработице, а также по беременности и родам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2024–2026 годы с некоторыми поправками.

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