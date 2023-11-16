Балерина Лиепа ответила Литве на угрозы лишить ее гражданства: «Я люблю Россию»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Лиепа: я не буду менять свою позицию из-за угрозы лишиться гражданства Литвы

Балерина Лиепа ответила Литве на угрозы лишить ее гражданства: «Я люблю Россию»

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Звезда сцены молчать не намерена. Она открыто высказывает свою позицию, даже если это кому-то не нравится.

Народная артистка РФ, известная балерина Илзе Лиепа ответила литовскими властям, которые намерены лишить ее гражданства. Она призналась в любви России и заявила, что не изменит свою позицию.

По словам балерины, сейчас такое время, когда молчать и оставаться стороне нельзя. Она уверяет, что хочет быть рядом со своей страной и не собирается меняться в угоду Вильнюсу.

«Я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента», — цитирует ее агентство РИА Новости.

Лиепа в заключение добавила, что если ее слова являются мотивацией для латвийской стороны, чтобы лишить ее гражданства, то она не может никак воспрепятствовать.

Несколькими днями ранее издание LRT сообщило, что 59-летней Илзе Лиепу грозит лишение латвийского гражданства за то, что она поддержала спецоперацию России.

Лиепа открыто поддерживает президента РФ Владимира Путина. Латвийское гражданство для нее — второе. Она получила его в 2000-м году в порядке исключения, так как больше десяти лет танцевала с литовским партнером по сцене.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Елена Летучая опровергла слухи об эмиграции в США.

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