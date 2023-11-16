Завтра уволится: Блинкена ошеломило заявление Байдена про «диктатора» Си Цзиньпина

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 78 0

Sky News Australia: назвавший Си Цзиньпина диктатором Байден шокировал Блинкена

Завтра уволится: Блинкена ошеломило заявление Байдена про «диктатора» Си Цзиньпина

Фото: Reuters / KEVIN LAMARQUE

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава Белого дома назвал председателя КНР «диктатором». У госсекретаря чуть глаза из орбит не выскочили.

Президент США Джо Байден назвал «диктатором» председателя КНР Си Цзиньпина на встрече с ним, что ошеломило американского госсекретаря Энтони Блинкена. На его реакцию обратил внимание телеканал Sky News Australia.

Глава Белого дома в своей речи заявил, что по результатам переговором с китайским лидером он «не изменил о нем мнение как о диктаторе». После слов президента США глаза Блинкена заметно округлились.

«На кадрах видно, как госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным», — говорится в сообщении.

Заскучавший Блинкен в миг проснулся, осознал всю реальность и начал неодобрительно качать головой.

Пользователи в сети прокомментировали ситуацию. Некоторые в шутку предположили, что секретарь «завтра уволится». А другие же опасаются, что подобные высказывания могли довести его до сердечного приступа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Китай резко отреагировал на слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине.

+1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.95
-0.51 96.59
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:37
Отдых без шарма: турфирма из России приостановит часть полетов в Египет
21:19
«Раз пять уже»: Шнуров ответил на слухи о переезде из России в Германию
21:05
Лучи Победы: утверждена эмблема 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады
21:00
Музыченко раскрыл, что наставило его на путь истинный: «Владею телом, как предметом искусства»
20:46
Завтра уволится: Блинкена ошеломило заявление Байдена про «диктатора» Си Цзиньпина
20:33
«Заново родился»: Костомаров вновь отправился в больницу, в которой ему спасли жизнь

Сейчас читают

Лоб покрылся пятнами: Орлова удивила публику внешним видом без макияжа
Байден сразу после переговоров с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором
Телефонные мошенники с Украины запугивают россиян
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд