Завтра уволится: Блинкена ошеломило заявление Байдена про «диктатора» Си Цзиньпина

Глава Белого дома назвал председателя КНР «диктатором». У госсекретаря чуть глаза из орбит не выскочили.

Президент США Джо Байден назвал «диктатором» председателя КНР Си Цзиньпина на встрече с ним, что ошеломило американского госсекретаря Энтони Блинкена. На его реакцию обратил внимание телеканал Sky News Australia.

Глава Белого дома в своей речи заявил, что по результатам переговором с китайским лидером он «не изменил о нем мнение как о диктаторе». После слов президента США глаза Блинкена заметно округлились.

«На кадрах видно, как госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным», — говорится в сообщении.

Заскучавший Блинкен в миг проснулся, осознал всю реальность и начал неодобрительно качать головой.

Пользователи в сети прокомментировали ситуацию. Некоторые в шутку предположили, что секретарь «завтра уволится». А другие же опасаются, что подобные высказывания могли довести его до сердечного приступа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Китай резко отреагировал на слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине.