«Заново родился»: Костомаров вновь отправился в больницу, в которой ему спасли жизнь

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 61 0

Костомаров посетил больницу, в которой врачи боролись за его жизнь

«Заново родился»: Костомаров вновь отправился в больницу, в которой ему спасли жизнь

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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На этот раз фигурист по другому поводу попал в медицинское учреждение. Что с ним произошло?

Фигурист Роман Костомаров снова отправился в больницу. Он оказался в той клинике, где врачи боролись за его жизнь. Но правда в этот раз повод был приятный: спортсмен просто приехал в гости. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Вчера побывал в гостях в том месте, где я заново родился и провел 175 дней. Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали. Но я очень рад был всех видеть», — сказал фигурист.

Также спортсмен опубликовал фотографию. На ней он стоит в центре, а по сторонам от него специалисты, которые его спасли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, посетит ли Костомаров шоу к юбилею Авербуха.

Продюсер и хореограф, которому скоро исполнится 50 лет, рассказал, что фигурист будет присутствовать на ледовом шоу «Вместе и навсегда», которое приурочено к его юбилею.

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