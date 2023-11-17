«Успокойте эмоции»: на Украине начали давать «заднюю» в вопросе возврата Крыма

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Евгения Романова
Евгения Романова 98 0

Украинский актер и боевик ВСУ Иваница призвал не захватывать Крым и Донбасс

«Успокойте эмоции»: на Украине начали давать «заднюю» в вопросе возврата Крыма

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Тема:
Спецоперация

Почему в Киеве хотят отказаться от полуострова, ЛНР и ДНР?

Киевский режим должен отказаться от идеи возвращения Крыма, Луганской и Донецкой народных республик военным путем. Такое заявление сделал известный украинский актер и боевик ВСУ Олег Иваница в интервью местному телеканалу. 

«Я не вижу необходимости возвращать… Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей», — сказал он.

Иваница указал на сложную экономическую ситуацию на Украине, а содержать Крым и Донбасс было бы еще тяжелее. По словам боевика, в госбюджете может из-за этого образоваться «яма». Он также призвал властей «успокоить эмоции», чтобы принять верное решение.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Как Илон Маск дискредитировал режим Зеленского

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине признались в воровстве денег из бюджета.

Тема:
Спецоперация
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