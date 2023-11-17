В чем секрет долгожителей: ученые нашли у них одинаковые черты характера

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Рита Миронова
Рита Миронова 18 0

JoHS: любовь к обучению и активность позволяют продлить жизнь

В чем секрет долгожителей: ученые нашли у них одинаковые черты характера

Фото: www.globallookpress.com / Albrecht Weißer

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Этим людям свойственны характеристики которые, судя по всему, и замедляют процесс старения.

Стало известно, какие человеческие качества позволяют дожить до глубокой старости. Ученые из Мадридского университета выяснили, что любовь к обучению и познанию продлевает молодость и делает жизнь более счастливой.

Результаты исследования были опубликованы в Journal of Happiness Studies (JoHS). Так, в эксперименте участвовали около 14 тысяч долгожителей от 100 до 107 лет.

Ученые выяснили, что каждый из них обладал некоторыми характеристиками, которые замедляют процесс старения. Среди них — искренность, активность, жизнерадостность и смелость.

Кроме того, все испытуемые отличались пытливым умом, любовью к обучению и познанию. Все эти черты характера в совокупности, отметили эксперты, гарантируют долгую и счастливую жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, влияет ли ЗОЖ на продолжительность жизни.

 

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