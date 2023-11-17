«Гарик заразил меня» — Кристина Асмус сделала неожиданное заявление

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 29 0

Актриса Асмус призналась, что боится высоты

«Гарик заразил меня» — Кристина Асмус сделала неожиданное заявление

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Актриса рассказала о своих страхах.

Актриса Кристина Асмус участвует в съемках нового проекта в Венгрии. Чтобы избежать длительной разлуки с дочерью, артистка взяла ее с собой в командировку.

В свободное от работы время они посещают интересные места, стараясь всячески разнообразить досуг. Как сообщает издание 7Дней.ru, недавно звезда кино решилась на экстрим — они вместе с дочкой поднялись на воздушном шаре над Будапештом.

Знаменитость призналась, что так ей удалось побороть фобию, которая появилась у нее еще в браке с Гариком Харламовым. По словам Асмус, в свое время комик «заразил» ее аэрофобией — теперь она ощущает дискомфорт на любой высоте.

Несмотря на сильнейший страх, актриса все-таки поднялась на 150-метровую высоту и восхитилась панорамным видом зарубежного города. В одном из предыдущих фильмов Асмус, согласно сценарию, должна была полетать на воздушном шаре, но воздержалась от трюка — тот эпизод в итоге сделали с помощью компьютерных технологий.

Но теперь ей был сделан первый шаг по борьбе с боязнью высоты. Асмус, как отмечается, этому очень рада.

Ранее 5-tv.ru писал, что Асмус подверглась жестокой травле после развода с Харламовым.

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