«Ушла от мужа и задышала»: Асмус подверглась жестокой травле после развода с Харламовым

По признанию актрисы, все началось после выхода фильма «Текст» с ее участием. Тогда ее жизнь начала буквально рушиться.

Актриса Кристина Асмус призналась, что 2019 год дался ей тяжело. Тогда, сразу после выхода скандального фильма «Текст», она подверглась жесткой травле. Больше всего зрителей повергла в шок эротическая сцена между героями Ивана Янковского и Асмус.

«Людей настолько понесло, что мне и моим близким угрожали расправой, меня хотели лишить родительских прав и выгнать из страны, я стала героиней тысяч жестоких порнографических мемов и роликов, за мной следили и в деталях рассказывали план мести. Невозможно было измерить жестокость, с которой я столкнулась», — разоткровенничалась знаменитость в своем блоге.

Тогда Асмус еще была замужем за Гариком Харламовым. Сам юморист заверял, что не ревновал ее к экранному партнеру. Однако вскоре после выхода фильма их союз распался. Но после этого в жизни Асмус началась «вторая волна» масштабного хейта.

«Потом началась вторая волна, когда я, наконец, ушла от своего мужа и задышала. Снова начался ад», — отметила артистка.

Актриса подчеркнула, что развод и ее роль в фильме никак не связаны между собой. А думают так лишь «стереотипно мыслящие люди».

Асмус призвала людей не заниматься травлей в интернете и следить за интернет-гигиеной.

Сейчас Кристина Асмус находится в счастливых отношениях с актером Романом Евдокимовым, который младше ее на шесть лет. И, как ранее писал 5-tv.ru, новая возлюбленная Харламова намекнула на тайную свадьбу.