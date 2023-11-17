Ответы в детстве: почему все рвутся стать блогерами

Что кроется за желанием быть популярным в сети?

Современный мир невозможно представить без соцсетей и блогеров. Для многих интернет-пространство стало полноценной работой, приносящей немалый доход.

А кто-то только делает первые шаги на пути к онлайн-занятости, сулящей славу и деньги. Гештальт-терапевт Елена Масолова проанализировала профессию блогера с точки зрения психологии, пишет издание aif.ru.

Эффект толпы

Один из факторов, по которому люди заводят себе блог в социальных сетях и стремятся «показать себя», — это непонимание себя и своих потребностей. В этом случае человек следует за толпой.

Под влиянием всеобщей одержимости человек начинает делать то, чего он не желает, при этом даже не осознавая этого. Только сделав паузу, он может понять, что это была вовсе не его идея.

Потребность в признании

У некоторых людей наблюдается потребность в признании, сформированная в детстве, когда их родители в основном посвящали время работе или своим делам. Вместо того, чтобы уделить ребенку хотя бы немного времени, взрослые могли оттолкнуть его, сказав: «Не мешайся. Не путайся под ногами. Я занят».

От таких слов у детей развивается внутренняя неудовлетворенность и непонимание того, насколько его видят, есть ли он. Как объясняет Масолова, блогерство — это иллюзорная возможность удовлетворить свою потребность в признании родителей.

Если внутри человека есть гигантская черная дыра, то никакие подписчики, лайки, комментарии ему не помогут. Здесь нужна психотерапия.

В случае, если родители были внимательными, но иногда отсутствовали в жизни ребенка, блог рассматривается как дополнительная возможность стать немного заметным. При таком сценарии это может дать ожидаемый эффект.

Душу продам за лайки

Публичная жизнь, как считает эксперт, — это не хорошо и не плохо. Если человек является экспертом в какой-либо области, то ему важно презентовать себя в сети.

Не секрет, что для продвижения блога сегодня публикуется 60% личного контента. Это рабочий способ, который увеличивает объем продаж — такова нынешняя реальность.

Но может быть и так, что демонстрация жизни в онлайн связана только с тем, чтобы вызвать у аудитории зависть или восхищение. В данном случае люди часто не замечают, как переходят на интимные детали или преувеличивают, выкладывая исключительно красивые и яркие картинки. Тогда можно не заметить продаж на высокий чек, но расстраиваться из-за недостаточной обратной связи.

Умная тактика

Главное правило, которое не дает утонуть в пучине публичности — осознание того, для чего все это делается. Если же человек затеял бурную деятельность, не понимая зачем или решил так зарабатывать, но вместо этого жизнь превратилась в страдания от нехватки лайков и просмотров, то нужно задуматься.

В этом случае следует спросить у себя: «Что я на самом деле хочу: лайки или деньги? Для чего я хочу стать блогером? Знаю ли я, что охваты и лайки не гарантируют продажи и прибыль? С какой целью я публично показываю себя?» Ответы на эти вопросы помогут прояснить истинное значение вашего блога.

Если окажется, что требуются только лайки, то нужно посетить психолога для проработки неудовлетворенной потребности. Также стоит встретиться, пообщаться с друзьями, погостить у родителей и попросить их вас похвалить.

Необходимо добавить в жизнь как можно больше живого контакта. Кроме того, важно расписать четкую стратегию продвижения, потому что блогерская деятельность — это всего лишь часть жизни.

Если же вы чувствуете, что завидуете и каждый раз публикуя очередное фото или видео, хотите похвастаться, стоит заглянуть внутрь себя: «Все ли так прекрасно в личной жизни, что появилось это желание? Какой процент реальной жизни я показываю на самом деле?» Может оказаться, что это лишь 20%.

Темная сторона жизни в онлайн

Независимо от того, в какой человек роли — зрителя или блогера — следует знать, что публичность, эффект узнавания, близости и любви — это иллюзия. Мы никогда не знаем, какой на самом деле человек в реальности.

Мы узнаем его или он — нас в той мере, какая показана в интернете. В соцсетях происходит односторонний и однобокий контакт, который эффективен для узнаваемости и продаж, но никак не заменит живое общение, которого все меньше в современном мире.

Также ведение блога может привести к беспрерывному, нездоровому мониторингу страниц конкурентов. Если это вызывает внутреннее напряжение, нужно себя спросить: «Что сейчас происходит?»

Затем определить факты: «Я замечаю, что часто захожу на страницу конкурента, после чего у меня ухудшается настроение». Для решения проблемы можно заблокировать неприятную страницу, чтобы перестать ее открывать и поговорить на эту тему с близким человеком.

По словам психолога, как только мы начинаем проговаривать вслух то, что с нами происходит, все проясняется. Также ваш слушатель может дать правильные и нужные советы.

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