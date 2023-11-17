«Начнется разбирательство»: за что Шакира предстанет перед судом

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 33 0

Шакира предстанет перед судом 20 ноября по делу о неуплате налогов

«Начнется разбирательство»: за что Шакира предстанет перед судом

Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press

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Звезде грозит наказание в виде восьми лет тюрьмы.

Певица Шакира обвиняется в неуплате крупной суммы налогов — судебный процесс по делу о мошенничестве в отношении нее состоится 20 ноября. Об этом сообщает BFMTV.

«В понедельник у всемирно известной звезды Шакиры начнется судебное разбирательство по делу о налоговом мошенничестве на сумму почти 14,5 миллиона евро», — говорится в материале.

Отмечается, что слушания по делу продлятся до 14 декабря. В них примут участие в общей сложности около 120 свидетелей.

Знаменитости вменяют уклонение от уплаты налогов за 2012–2014 годы. Исполнительница хита «Waka Waka», недавно получившая три латинские премии «Грэмми», категорически отвергает предъявленные ей обвинения.

По ее мнению, контролирующие органы клевещут в ее адрес и лезут в личную жизнь. Шакира уверена в своей правоте — она считает, что у нее не было обязанности платить налог на доходы в Испании в указанный период, так как она получила статус резидента страны только в 2015-м.

Обвинение, в свою очередь, утверждает, что артистка использовала противозаконные схемы и выводила средства, подлежавшие налогообложению, на счета в офшорные зоны.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Шакиры упал в двухметровую яму из-за телефона.

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