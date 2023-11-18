Пряная аптечка: ТОП специй для укрепления иммунитета осенью

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 14 0

Куркума, чили и имбирь помогут улучшить иммунитет осенью

Пряная аптечка: ТОП специй для укрепления иммунитета осенью

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Obermeier

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Какие специи включить в ежедневный рацион?

Частой причиной сезонного подъема заболеваемости является общее ослабление иммунитета. Названы специи, которые эффективны в профилактических целях. Об этом пишет интернет-издание Neva.Today.

Правильно составленное ежедневное меню поможет предотвратить много проблем. Имеют значение и специи. Если их включать в рацион регулярно, то можно значительно улучшить здоровье.

По словам специалистов, куркума благотворно влияет на иммунную защиту организма, улучшает память. Имбирь также улучшает иммунитет и позитивно действует на обмен веществ. Корица приводит повышенный уровень сахара в норму, вместе с тем снижает холестерин и поднимает настроение. Чеснок способен предотвратить развитие проблем с сердечно-сосудистой системой, обладает активными антибактериальными свойствами.

Замыкает список полезных специй перец чили. Он способствует сохранению молодости, дарит бодрость, помогает синтезировать гормон счастья.

При этом важно знать, что на каждый пищевой продукт может проявиться аллергия. При появлении первых признаков следует в срочном порядке прекратить употреблять в пищу раздражитель и обратиться к врачам.

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