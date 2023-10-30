Выведут холестерин и укрепят иммунитет: ТОП продуктов для противодействия онкологии

На какие блюда необходимо «налегать» для улучшения самочувствия и предотвращения болезней?

У каждой клетки в организме есть заранее отмеренное «количество жизней». И с каждым новым временным периодом это число уменьшается: так и возникает онкология.

Диетологи, в свою очередь, уверяют: употребление конкретных продуктов способно если не предотвратить, то затормозить ее развитие. Что именно необходимо добавить в рацион — читайте в материале 5-tv.ru.

Что насчет грибов?

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков неоднократно советовал добавлять в рацион грибы. Однако «отпугивают» рак не классические подосиновики и подберезовики, а заморские варианты — шиитаке, мейтаке, линчжи и рейши.

Их секрет кроется в наличии бета-глюканов (природных иммуностимуляторов). По сути они являются сложными сахарами волокнистого типа и успешно противостоят появлению новообразований и заражению вирусами.

Клубника вместо зубодробительных сладостей

Клубника. Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Эта ягода — настоящий кладезь витаминов и минералов, которые позволяют предотвратить развитие серьезных заболеваний. Однако об удивительных свойствах продукта мало кто знает.

Ягода обладает большим количество полезных элементов и благоприятно воздействует на здоровье. В ней содержится высокий уровень витаминов группы B, E и А, а также она славится большим содержанием витамина С.

Разумное употребление клубники в пищу способно закрыть дефициты в организме. На витаминах, впрочем, польза клубники не ограничивается.

Ягода содержит в себе аскорбиновую и фолиевую кислоты, и железо, потому ее в умеренных количествах стоит добавлять в рацион при железодефицитной анемии.

Непосредственно антиоксиданты, которые содержатся в ягоде, помогают предотвратить развитие раковых заболеваний и опухолей. Клубника прекрасно справляется с профилактикой катаракты и глаукомы, а также предотвращения проблем с сердцем и сосудами.

Специи — всему голова

Специи. Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams — Funkystock

Поклонники острого могут всплеснуть руками: специи в рационе способны предотвратить развитие рака. Особенно в этих вопросах полезны имбирь, розмарин, куркума и красный перец.

Азиатский корнеплод, вне зависимости от формы его приготовления, помогает при лечении рака желудка. Розмарин рекомендован тем, кто начал резко терять вес и аппетит.

Идеальной усвояемостью эта приправа отличается в дуэте с черным чаем — такое сочетание успокаивает желудок. Куркума и красный перец обладают антиоксидантными свойствами.

Жгучий перец запускает затухающие процессы пищеварения в желудке, а заодно снижает нарастающую боль. Но будьте осторожны: злоупотребление красным перцем грозит ожогами слизистой.

Йогурт и кефир — вкусно и полезно

Йогурт и кефир. Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Отличной профилактикой онкологии ЖКТ врачи-диетологи называют кисломолочные продукты. Последние исследования показывают: содержащиеся в молочных продуктах пребиотики защищают органы пищеварения от воспалений.

Полезные бактерии, содержащиеся в биологически активных йогуртах, помогают в расщеплении и всасывании питательных веществ и стимулируют работу гладкой мускулатуры. Пробиотиками можно лечить некротический энтероколит.

Кефир считается особенно незаменимым для профилактики последствий антибактериальной терапии. Йогурт снижает риск аутоимунных заболеваний.

А еще содержащиеся в йогуртах и молочных продуктах лактобактерии нейтрализуют возбудителей сальмонеллеза, дизентерии, кишечной палочки и способствуют регенерации слизистой.

Белков должно быть много

Сбалансированное питание практически всегда способно наладить работу организма и избавиться от лишнего веса. Идеально, если в рационе человека будут не только белки и жиры, но и умеренные углеводы.

В каждом отдельном случае поступающие в организм микроэлементы должны быть качественными. Идеально, если белок будет поступать с яйцами, творогом, красным мясом, птицей или рыбой, — но все эти продукты должны готовиться на пару.

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов объясняет: секрет всех этих ингредиентов кроется в содержании белка р53. Именно он играет значительную роль в поддержании стабильности генома и предотвращает возникновение раковых опухолей.

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