«Ужасающее путешествие»: 65-летняя Шэрон Стоун о съемках в «Основном инстинкте»

Скандальный фильм сделал голливудскую актрису и модель по-настоящему знаменитой, но и заставил столкнуться с немалыми трудностями и рисками.

Американская актриса Шэрон Стоун призналась, что съемки в провокационном эротическом триллере «Основной инстинкт» (1992 год) стали для нее «ужасающим путешествием». До работы над этим проектом она была моделью, а в кино получала в основном второстепенные роли. Но после выхода ленты красавица проснулась знаменитой. Как сообщается в материале журнала People, недавно 65-летняя артистка побывала на фестивале VultureFest, где обсудила с прессой возрождение популярности кинофильмов, а заодно и вспомнила себя в качестве экранной роковой женщины.

«Мне пришлось столкнуться со своей сущностью, и это было ужасающее путешествие. Но как только вы это сделаете, вы обретаете огромную уверенность. Потому что вам пришлось взглянуть на себя целиком, на части своей личности, в которые никогда не придется погружаться глубоко, на пугающие части, темные части… Вы действительно посмотрели в темное зеркало», — говорила актриса.

Звезда вспомнила, как горячо критики и зрители спорили, обсуждая «Основной инстинкт». Откровенные сцены с участием Шэрон Стоун и Майкла Дугласа (и не только их) одними прямо осуждались, а другими возводились в статус культовых. Так или иначе картина пользуется невероятной популярностью по сей день, фрагмент с допросом главной героини проигрывался в кино и на телевидении множество раз, а нож для колки льда неминуемо ассоциируется с сексуальным убийством.

Как отметила Стоун, сегодня ей забавно наблюдать очередной расцвет жанра. Прошло 30 лет, но зритель все еще хочет видеть страсти на экране. Актриса полагает, людям такое нравится, как и все захватывающее и сексуальное. И в этом она не видит ничего плохого.

Как известно, в 2001 году, на пике популярности, Шэрон Стоун была госпитализирована с сильной головной болью, причиной которой оказался инсульт. Это был вопрос жизни и смерти, но звезда выжила. В течение нескольких лет она заново научилась ходить, говорить, поначалу она плохо видела и слышала, страдала проблемами с памятью. В разгар реабилитации муж актрисы подал на развод и отсудил право опеки над их приемным сыном. Она осталась без семьи и карьеры, но оправившись, вернулась в строй, вернула сына и усыновила еще двух мальчиков. И в 65 лет Стоун остается одной из первых звезд и красавиц Голливуда.

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