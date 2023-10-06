Костный бульон, косметика с витамином С и кровопускание: секреты красоты звезд 50+

При виде некоторых знаменитостей невольно возникает вопрос: как им удается поддерживать идеальную форму. Пятый канал выяснил, что помогает звездам замедлить старение. Оказывается, у каждой красотки есть свои секреты вечной молодости.

София Вергара, 51 год

SARAH YENESEL / ТАСС

Глядя на фото звезды кино и телевидения, сложно поверить, что всего год назад она перешагнула 50-летний рубеж. Выглядит София намного моложе. Даже не верится, что у такой красотки есть взрослый сын от первого брака Монголо, которому в сентябре 2023-го исполнилось 32 года. Их совместные снимки со светских мероприятий вызывают недоумение у поклонников.

Строгого рецепта красоты у актрисы нет. Вергара может позволить все, что захочет. Она давно поняла, что главное — это душевный комфорт и принятие себя. Знаменитость отвергает жесткие диеты, потому как считает: когда женщина отказывается от любимых блюд, она становится менее счастливой.

Однако некоторые связанные с питанием привычки у Софии все-таки существуют. Так, в будни она придерживается дробного питания и не ест красное мясо. В рацион звезды входят рыба, овощи и фрукты. Но в выходные Вергара часто балует себя кулинарными шедеврами, может съесть кусочек пиццы или пирожное, а также выпить бокал белого сухого вина.

При этом знаменитость признается, что не любит физические нагрузки, поэтому нередко делает перерывы между тренировками, но все-таки старается регулярно заниматься с тренером. Из всего многообразия спорта София предпочитает ходьбу на беговой дорожке и кардиоупражнения.

Дженнифер Энистон, 54 года

DAVID SWANSON / ТАСС

Американская кинозвезда последние семь лет регулярно попадает в списки самых красивых знаменитостей. Внешности популярной Рейчел из «Друзей» всегда подражали. Когда любимый миллионами зрителей ситком вышел на экраны, все девушки тут же стали мечтать о прическе «лесенкой», как у героини телешоу. Теперь же все пытаются разгадать секрет молодости Дженнифер.

Злые языки подозревают актрису в пластике. На операционном столе знаменитость действительно была, правда, много лет тому назад. Энистон исправила носовую перегородку, из-за искривления которой с трудом могла дышать. Несмотря на пережитый опыт, больше под нож голливудская кинодива ложиться не планирует, так как является сторонницей естественного старения. Дженнифер уверена, что подобные процедуры — это способ сбежать от действительности.

Залогом красоты актриса считает правильный режим дня. Свое утро она начинает со стакана теплой воды с долькой лимона и полезного завтрака. После приема пищи уделяет время спорту. Каждая ее тренировка включает в себя растяжку, упражнения на гибкость, а также силовые и кардионагрузки. Также знаменитость большое внимание уделяет медитациям.

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Особое внимание Энистон придает уходу за лицом. Всем хитростям в данном направлении американку научила мама. Актриса считает, что сохранить упругость и эластичность помогают средства для умывания и увлажняющий крем.

Дженнифер Лопес, 54 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Фанаты Джей Ло удивляются, как любимице публики удается выглядеть в два раза моложе. Актриса считает, что залог ее красоты — здоровый восьмичасовой сон.

Еще один ключ к поддержанию молодости от знаменитости — сбалансированное питание и тренировки. У Лопес есть специальная программа. Утро она обычно начинает с протеинового коктейля с фруктами, в обеденное меню добавляет богатые белком продукты: курицу или рыбу с рисовым или бобовым гарниром. В основе ужина Дженнифер лежит большое количество овощей. Не забывает знаменитость и о распорядке. Последний прием пищи у нее не позднее 18:30.

Тщательно Джей следит и за кожей. Для увлажнения и разглаживания морщин Лопес пользуется сыворотками на основе оливкового масла и гиалуроновой кислоты. При этом американка не забывает о защите от солнца.

Подчеркнуть красоту звезда старается при помощи косметики. Она использует коричневые и серые тени для век и помаду естественных оттенков. Чтобы придать выразительность взгляду, Николь наносит на слизистую нижнего века белый или перламутровый карандаш.

Валерия, 55 лет

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Российская знаменитость также может похвастаться тем, что выглядит не по годам молодо. На фотографиях со взрослой дочерью Валерия кажется ровесницей девушки. Звездная блондинка не скрывает — ее секрет в правильном питании и спорте.

Чтобы оставаться в форме, певица старается не употреблять сладкое, жирное и мучное. Ведущее место в рационе артистки занимают овощи. При этом у Валерии свой подход к режиму питания. Последний прием у звезды эстрады не позднее 16:00. Также она в течение суток пьет много воды. Это помогает поддерживать баланс жидкости в организме, что препятствует развитию морщин.

Чтобы сохранять идеальную форму, Валерия активно занимается спортом. Йога, растяжка, бег и силовые тренировки — ее основные помощники в поддержании стройной фигуры.

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В интервью исполнительница популярных песен признается, что следить за собой ей помогает опытный косметолог. Правда, из-за плотного графика соблюдать нужные периоды между процедурами довольно сложно, поэтому, когда у знаменитости появляется свободное время, она прибегает к более серьезным методикам, например, делает глубокий инфракрасный лифтинг. А вот к пластическим операциям певица пока не готова.

В домашней обстановке Валерия тоже не забывает следить за собой. Знаменитость выбирает качественную уходовую косметику, а несколько раз в неделю наносит на лицо маски.

Джулия Робертс, 55 лет

www.globallookpress.com

Актриса и многодетная мама нередко отшучивается, когда ее просят поделиться рецептом молодости. Джулия говорит, что есть всего три правила: «выйти замуж за правильного мужчину, родить от него как можно больше рыжих детей и ценить подруг». Звезда экрана больше 20 лет состоит в браке с кинооператором Дэниелом Модером. У пары трое детей. Но несмотря на заботы о семье и карьерные искания, Робертс в прекрасной форме, которой можно только позавидовать.

Она уверяет, что не придерживается никаких диет и обожает итальянскую пасту, а также не отказывается от десерта. Сохранить стройность помогает сбалансированное питание. В рацион кинозвезды обязательно входят фрукты, овощи, крупа киноа, йогурты и рыба. К спорту у кинодивы тоже особый подход. Она занимается физическими нагрузками по часу четыре раза в неделю.

Визитная карточка актрисы — лучезарная улыбка. Однако в детстве эту черту Джулия считала главным недостатком, потому что из-за большого рта получила среди сверстников обидное прозвище — Лягушка. Знаменитость давно проработала свои травмы и сейчас особенно тщательно следит за своими зубами. Чтобы добиться белоснежного блеска, Робертс чистит их пищевой содой, хотя стоматологи неоднозначно относятся к такому методу.

Актриса регулярно посещает косметолога, но к пластическим операциям не прибегала. В качестве народных средств для поддержания красоты она использует оливковое масло, которое добавляет во всевозможные маски для лица, рук и волос.

Николь Кидман, 56 лет

CAROLINE BREHMAN / ТАСС

Обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль в психологической драме «Часы» — тоже поклонница естественного старения, хотя, по собственному признанию, пробовала делать уколы ботокса. Однако результат звезду Голливуда не впечатлил. Из-за блокировки мышц лицо на время приобрело вид застывшей маски, а это, как говорит Кидман, ее совершенно не устроило.

Поддерживать красоту Николь помогают натуральные методы. С самого детства знаменитость усвоила, что продлить заряд жизненных сил позволяет спорт. Сейчас она постоянно уделяет время йоге и плаванию. В распорядок дня кинодивы входят и медитации.

В питании Кидман придерживает правила «80 на 20». Его суть заключена в том, что 80% рациона должны составлять полезные продукты, но и некоторыми вкусными блюдами актриса может себя побаловать. Главное, чтобы порция не превышала норму в 20%. К слову, Николь полностью отказалась от сахара и соли, а также практически не употребляет алкоголь, черный чай и кофе.

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Визитная карточка актрисы — белоснежная кожа. Чтобы сохранить естественный оттенок, Кидман перед выходом обязательно наносит на тело крем с высоким уровнем SPF, а также пользуется косметикой с витамином С. Знаменитость уверена, что именно последние средства улучшают регенерацию тканей и способствуют более эффективной выработке коллагена.

Свои секреты у Николь есть и по уходу за волосами. От природы у актрисы огненно-рыжий оттенок. Именно эта особенность помогла ей завоевать популярность. Однако с недавних пор она стала экспериментировать и превратилась в блондинку. Чтобы поддерживать здоровье золотистых локонов, звезда экрана использует шампанское. Знаменитость считает: так она может придать волосам гладкость и шелковистость.

Холли Берри, 57 лет

CAROLINE BREHMAN / ТАСС

Кажется за годы знаменитость никак не изменилась. Если посмотреть ее фото в молодости и современные снимки, то можно заметить лишь то, что актриса любит экспериментировать с прической и качественно ухаживает за собой.

Еще в юности у Холли диагностировали сахарный диабет. Из-за болезни Берри пришлось кардинально изменить рацион. Девушка исключила все сахаросодержащие продукты и поняла, насколько была зависима от сладкого. Из-за отказа от любимых блюд у нее начались головные боли, появилась слабость и сонливость. Актриса чуть не впала в депрессию. Однако через некоторое время смогла прийти в норму. Вместе со сладким из своего меню Холли вычеркнула еще и все, что содержит крахмал и большое количество углеводов.

Секретным продуктом, который помогает поддерживать молодость, Берри называет бульон на мясных костях. Знаменитость считает, что во время варки жидкость обогащается коллагеном (гормон молодости), который содержится в указанном ингредиенте. Холли регулярно пьет бульон вместо воды.

Ирина Безрукова, 58 лет

ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

В свои 58 российская кинозвезда может похвастаться идеальной фигурой. Ирина Безрукова выглядит минимум на 20 лет моложе. Основным секретом красоты актриса называет гармонию с собой. По ее словам, нужно признать, что старение — это естественный процесс, и не пытаться всеми силами повернуть время вспять.

Оставаться в форме Безруковой помогает раздельное питание. Так актрисе удается извлечь максимальную пользу от продуктов и позволить себе гораздо большего. Как признается знаменитость, она даже иногда позволяет себе низкокалорийные блины.

Но основой своей красоты Безрукова называет достаточное потребление воды в день и правильно подобранный комплекс витаминов. Также актриса пользуется и возможностями нетрадиционной медицины, например, делает кровопускания. Впервые она воспользовалась этим методом несколько лет назад, когда на Филиппинах ее укусила сколопендра (вид многоножек). Чтобы справиться с последствиями неприятного инцидента, актриса обратила к китайским специалистам. Они посоветовали ей традиционный метод очищения организма.

К помощи пластических хирургов звезда не обращалась, но пробовала в небольших дозах колоть ботокс. Однако результат разочаровал. Временная блокировка мимики оказалась недопустимым для женщины, посвятившей свою жизнь актерской профессии.

Моника Беллуччи, 59 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

На протяжении более 30 лет знаменитость является бессменным лицом Dolce & Gabbana. Моника давно признала, что старение — неизбежно. Возможно, легкое отношение к своему возрасту помогает ей сохранять форму.

Актриса не прибегает к ботоксу и пластическим операциям, считая, что они наносят большой урон красоте. Беллуччи уверена: стареть нужно достойно. К тому же, приобретенный с годами опыт — невероятный помощник в творческой карьере.

Главный акцент в уходе за собой Моника делает на увлажнение и очищение кожи. Также любимица миллионов регулярно принимает холодный душ. Классические шампуни звезда экрана разбавляет минеральной водой, а маски для волос заменяет оливковым маслом.

Поддерживать идеальную фигуру Беллуччи удается за счет умеренной физической нагрузки. Излюбленной занятие секс-символа Голливуда — плавание. На него Моника четыре раза в неделю обязательно выкраивает время, а с ее графиком сделать это бывает не так просто.

В еде итальянка по происхождению ни в чем себе не отказывает. Однако если роль требует, то переходит на особый рацион, включающий мясо, рыбу и много овощей. При этом все это она употребляет маленькими порциями несколько раз в день.

Деми Мур, 60 лет

Billy Bennight \ TASS

Утро еще одной красотки Голливуда начинается со стакана воды. В напиток знаменитость добавляет лимонный сок, кленовый сироп и острый перец. Также Деми Мур занимается спортом, чередуя занятия в тренажерном зале с пилатесом и йогой. Но поддерживать красоту ей удается и благодаря особым процедурам.

Актриса открыто говорит, что периодически прибегает к нехирургической подтяжке лица. Еще одним залогом красоты Деми Мур считает гирудотерапию — метод лечения при помощи пиявок. Как уверенна кинозвезда, эти способы улучшают качество кожи, делают ее более свежей и эластичной.

Визитной карточкой знаменитости являются длинный черные волосы, расстаться с которыми она готова только ради съемок в достойном фильме, Так, например, для картины «Солдат Джейн» Мур пришлось побрить голову налысо. Однако повторять подобный опыт Деми пока не предлагают. Знаменитость тщательно ухаживает за своими локонами. Она редко прибегает к тяжелым укладкам и старается не пользоваться феном. Чтобы усилить рост волос, актриса регулярно делает массаж головы.

Ольга Прокофьева, 60 лет

Алексей Майшев / ТАСС

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» продолжает вызывать восхищение у поклонников. Актриса уверена, что возраст — это не цифры в паспорте, а горящие глаза и вдохновенное выражение лица.

Ольга продолжает радовать зрителей на экранах и театральных подмостках. При этом поклонники удивляются: на сцене их любимица выглядит так свежо и молодо. Чтобы оставаться в форме, Прокофьева каждое утро начинает с гимнастики. Также знаменитость придерживается определенных пищевых привычек, что позволяет ей избежать набора лишних килограммов.

Поддерживать красоту звезде экрана помогают и услуги косметолога. Актриса делает витаминные инъекции, а дома совершает легкий массаж лица, использует питательные маски и регулярно наносит жирные крема, особенно в холодную погоду.

Елена Яковлева, 62 года

Алексей Майшев / ТАСС

Звезда фильма «Интердевочка» и сериала «Каменская» до сих пор поражает поклонников молодостью и красотой. Актриса говорит, что держать себя в идеальной форме ей удается благодаря здоровому образу жизни, правильному питанию с легким дефицитом калорий и позитивному мышлению.

Яковлева уверена, что жесткими диетами поддерживать себя в форме долго не получится, особенно после 50 лет, так как килограммы все равно вернутся. Елена ест все, что захочет, но знает меру. Актриса признается, что иногда может позволить себе даже угоститься чипсами. Знаменитость до сих пор востребована в кино и на сцене, но старается уделить время заботе о себе: посещает тренировки, много гуляет пешком.

Актриса признается, что прибегала к услугам пластического хирурга и не видит ничего страшного в легкой коррекции. Яковлева в 40 лет убрала мешки под глазами, а также сделала контурную подтяжку лица. Время от времени Елена возвращается в салон и делает витаминные уколы.

Шэрон Стоун, 65 лет

www.globallookpress.com / Panoramic

Как ухаживать за собой, звезду фильма «Основной инстинкт» научила мама. Знаменитость до сих пор использует недорогой увлажняющий крем, которым пользовалась родительница. Шэрон признается, что, кроме этого средства, использует составы с лифтинговым эффектом, где содержится ретинол (вещество — производное витамина А). Стоун считает, что это позволяет избавиться не только от морщин, но и пигментных пятен.

Особенное отношение у звезды экрана и к питанию. Продиктована особенность рациона не только желанием оставаться в форме, но и состоянием здоровья. У Шэрон диагностировали целиакию — индивидуальную непереносимость глютена, поэтому придерживается особой диеты, старается не пить газировку и крепкий алкоголь. Любимым напитком называет травяной чай.

Актрисы пыталась бороться за красоту при помощи уколов красоты, однако, несколько раз попробовав ботокс, поняла, что из-за процедур может потерять индивидуальность.

Надежда Бабкина, 73 года ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Исполнительница народных песен до сих пор получает восторженные комплименты поклонников. Бабкина считает, что молодость — это правильный настрой. Однако поддерживает красоту Надежда не только на духовном уровне, но и внешне.

Певица признается, что больше любит профессиональный уход, поэтому посещает салоны настолько часто, насколько позволяет график. Любимыми процедурами для нее являются жесткие корректирующие массажи, которые быстро приводят кожу в тонус.

Также Надежда Бабкина пользовалась услугами пластических хирургов. Что именно в своей внешности изменила артистка, она не уточняет, но предположительно, она делала блефаропластику (операция по изменению формы век), липосакцию (методика хирургического удаления жира), ринопластику (способ улучшения формы носа) и поставила виниры, от которых улыбка стала выглядеть более выразительно.

Модель Кармен Делль’Орефиче, 92 лет

Kristin Callahan / ТАСС

Поклонники моды не могут поверить, как легендарной Кармен Делль’Орефиче удается сохранять молодость. Сейчас ей 92, но выглядит женщина намного моложе. Модель начала свою карьеру в далеком 1945-м и до сих пор продолжает дефилировать и мелькать в глянцевых журналах. В 1947-м Кармен впервые появилась на обложке Vogue и стала одной из самых юных девушек, снявшихся для издания.

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Судьба подарила Кармен возможность также поработать со знаменитыми брендами. Делль’Орефиче внесена в Книгу рекордов Гиннеса как модель с самой длинной карьерой. Продолжать блистать на модных показов, как признается звезда, ей помогают достаточное количество сна и сбалансированный рацион.

Секретами красоты супермодель поделилась в своей книге, хотя и не скрывает: пластические операции делала.