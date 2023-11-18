Из колонии выйдет самый опасный киллер 1990-х годов

Ему доверяли самую черную работу в Ореховской преступной группировке. Киллер убивал не только конкурентов, но и чистил ряды ОПГ.

Хладнокровный киллер 1990-х Александр Пустовалов, наиболее известный как Саша Солдат, выйдет на свободу из колонии стргого режима. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я же солдат, а солдаты должны убивать», — ответил однажды осужденный на вопрос о его мотивах.

Пустовалову трижды выносили приговор. Киллер в общей сложности получил 24 года лишения свободы, его обвинили в совершении нескольких убийств в Москве и области. Наказание Пустовалов отбывал во Владимирском централе, а потом — в исправительной колонии № 9 в Тверской области. С 2017 года он работал сборщиком ритуальных изделий, затем занимался засолкой овощей.

Саша Солдат дважды безуспешно просил об УДО, ссылаясь на тяжелое заболевание и участие в социально-правовой подготовке. Сегодня, 18 ноября, он выйдет на свободу. Еще на протяжении трех лет его будут контролировать силовик, два раза в месяц Пустовалову предстоит отмечаться. Освобожденному запрещено выезжать за пределы города и выходить ночью на улицу.

Кто такой Саша Солдат

Александр Пустовалов родился в Москве и воспитывался одной матерью. В армии он был распределен в морскую пехоту, где стал старшиной. После Пустовалов собирался пойти в ОМОН или СОБР, но без высшего образования брали лишь в патрульно-постовую службу. Его навыки оценили члены Ореховской преступной группировки (ОПГ) и предложили 22-летнему Александру работу, тот согласился. Тогда было начало 1990-х годов.

Парень владел рукопашным боем и всеми видами огнестрельного оружия. Он получал такие задания, как устранять конкурентов и определенных членов ореховской группировки. Прозвище «Солдат» Пустовалов получил за хладнокровие и исполнительность.

«Руслана убили в коридоре с двух выстрелов. Я перенес тело вниз, расчленил. Голову, руки сжег в камине. В расчленении никто мне не помогал. Скажем так, нервов хватало только у меня», — рассказывал он однажды об одном из своих заданий.

Задержали Сашу Солдата 19 ноября 1999 года. Правоохранители взяли его у дома матери, киллер был одет в тот момент в форму морпеха. Сопротивления Пустовалов не оказывал, со следствием сотрудничал, а в суде все свои слова подтвердил.

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