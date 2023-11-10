Дело века: в США педофила казнили через 40 лет после суда, но почему?

Как преступнику удавалось уходить от наказания все эти годы?

В США казнили педофила Френка Этвуда, приговоренного к смерти 40 лет назад. Жителя Арезоны признали виновным в убийстве восьмилетней девочки в 1984-м. Об этом сообщает издание AP News.

Краткая биография преступника

Френк Этвуд родился в 1956 году в штате Калифорния, США. В 19 лет у молодого человека заметили склонность к педофилии и отправили на принудительное психиатрическое лечение, обвинив в насильственных действиях по отношению к десятилетней девочке.

Пробыв в специализированной клинике три года, Этвуд вышел на свободу, но пробыл там недолго. Уже настоящий тюремный срок американец получил за изнасилование восьмилетнего мальчика — суд приговорил его к пяти годам.

Похищение и убийство

За свое преступление педофил сидел в тюрьме всего три года, освободившись условно-досрочно за хорошее поведение в 1984-м. После заключения он познакомился с Джеком Макдональдом и отправился путешествовать по Соединенным Штатам, заехав в Аризону, где жила восьмилетняя Вики Хоскинсон. Увидев ребенка с велосипедом на обочине дороги, Этвуд сначала сбил ее на машине, забрал с дороги и, как говорится в материалах дела, убивал в течение двух дней. Точная дата гибели девочки до сих неизвестна. После расправы над малышкой преступник спрятал тело в пустыне и попытался скрыться в Техасе, но был задержан через десять дней.

Что касается его попутчика Макдональда, на момент похищения и убийства мужчины поссорились и разошлись. Когда они вновь встретились, Этвуд был весь в крови и иголках от кактусов, на вопрос приятеля, что произошло, мужчина признался в убийстве торговца наркотиками. Правда, полиции так и не удалось ничего выяснить касательно этого.

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Приговор и тюрьма

Тело Хоскинсон нашли только через полгода. За это время остался лишь фрагмент скелета и череп, и судмедэкспертам не удалось установить не точную причину смерти, ни факт насилия. Сам преступник никогда не признавал ни того, ни другого, заявляя о своей полной невиновности.

Тем не менее, суд счел собранные доказательства достаточными, и приговорил мужчину к высшей мере наказания — казни. Однако привести в исполнение смогли только спустя 40 лет: Этвуд и его адвокаты всячески затягивали процесс, подавая множество апелляций. Парадоксально, но, по их мнению, казнь могла «навредить здоровью» педофила.

«Он будет испытывать сильную боль от позы лежа из-за болезни позвоночника, приковавшее его к инвалидному креслу», — приводят СМИ содержание одного из прошений юридических защитников.

Кроме того, несколько лет в штате не хватало препаратов для смертельной инъекции, которые в достаточном количестве были закуплены только в 2022 году. Остальные способы казни были отклонены.

В итоге 66-летнего Этвуда казнили через смертельную инъекцию через 38 лет после совершенного им преступления. На вынесении приговора по специальному прошению приговоренного присутствовал греческий священник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США впервые разрешили казнить убийцу с помощью газообразного азота.