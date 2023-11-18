Звезду шоу «Пацанки» задержали в Москве

Участница проекта уже имеет за плечами несколько судимостей.

В Москве задержали участницу популярного телешоу «Пацанки» Милу Грац (имя при рождении — Людмила Ушакова). Как стало известно 5-tv.ru, против нее в данный момент возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в Краснодаре.

Несколько дней назад она была объявлена в федеральный розыск. Также известно, что это не первая судимость девушки, ее уже пару раз привлекали к ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему участниц популярного шоу преследуют несчастья.