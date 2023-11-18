Звезду шоу «Пацанки» задержали в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 43 0

Звезду шоу «Пацанки» Милу Грац задержали в Москве

Звезду шоу «Пацанки» задержали в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

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Участница проекта уже имеет за плечами несколько судимостей.

В Москве задержали участницу популярного телешоу «Пацанки» Милу Грац (имя при рождении — Людмила Ушакова). Как стало известно 5-tv.ru, против нее в данный момент возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в Краснодаре.

Несколько дней назад она была объявлена в федеральный розыск. Также известно, что это не первая судимость девушки, ее уже пару раз привлекали к ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему участниц популярного шоу преследуют несчастья.

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