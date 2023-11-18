Второй тестовый запуск корабля Starship Илона Маска закончился провалом

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

А вот в первый раз ракета даже не вышла в космос.

Второй тестовый запуск корабля Starship Илона Маска закончился провалом

Фото: Reuters / GO NAKAMURA

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Запуск корабля многоразовой транспортной системы Starship закончился неудачей. Космический борт был разработан компанией SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. Трансляция запуска Starship велась на сайте компании.

Земля потеряла связь с кораблем через десять минут полета. Первая ступень ракеты-носителя успешно отделилась, но через несколько секунд взорвалась в воздухе. Этот момент попал на видео. А затем оборвалась связь и со второй ступенью. На трансляции сказали, что мог запуститься алгоритм самоуничтожения.

Это вторая тестовая попытка SpaceX запустить Starship. В первый раз ракета даже не вышла в космос. Сам же миллиардер поздравил коллектив SpaceX с запуском Starship.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск заявил о термоядерном ответе выступившим против соцсети X компаниям.

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Второй тестовый запуск корабля Starship Илона Маска закончился провалом

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