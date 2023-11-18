Второй тестовый запуск корабля Starship Илона Маска закончился провалом
А вот в первый раз ракета даже не вышла в космос.
Фото: Reuters / GO NAKAMURA
Запуск корабля многоразовой транспортной системы Starship закончился неудачей. Космический борт был разработан компанией SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. Трансляция запуска Starship велась на сайте компании.
Земля потеряла связь с кораблем через десять минут полета. Первая ступень ракеты-носителя успешно отделилась, но через несколько секунд взорвалась в воздухе. Этот момент попал на видео. А затем оборвалась связь и со второй ступенью. На трансляции сказали, что мог запуститься алгоритм самоуничтожения.
Это вторая тестовая попытка SpaceX запустить Starship. В первый раз ракета даже не вышла в космос. Сам же миллиардер поздравил коллектив SpaceX с запуском Starship.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск заявил о термоядерном ответе выступившим против соцсети X компаниям.
79%
0.17 96.77
0.18
Нашли ошибку?