Илон Маск заявил о термоядерном ответе выступившим против соцсети X компаниям

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Маск: X Corp подаст термоядерный иск против компаний, выступивших против соцсети

Илон Маск заявил о термоядерном ответе выступившим против соцсети X компаниям

Фото: Reuters / POOL

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Американский бизнесмен назвал мошенничеством выступления против его социальной сети.

Американская компания X Corp подаст 20 ноября «термоядерный иск» против всех компаний и СМИ, которые выступили против соцсети «Икс». Об этом заявил ее основатель Илон Маск.

«В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», — написал он на странице в соцсети.

Илон Маск ранее одобрил публикацию, где сообщалось, что сообщества евреев якобы распространяют «ненависть к белым». Бизнесмен также обвинил американскую еврейскую неправительственную организацию ADL и другие похожие группы в продвижении «антибелого, антиазиатского или любого другого расизма», призвав прекратить это. Маска за это обвинили в продвижении антисемитизма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь крупных компаний остановили размещение рекламы в X из-за слов Маска.

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