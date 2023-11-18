Удар по кишечнику: врач назвал главную опасность полуфабрикатов для здоровья

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 46 0

Гастроэнтеролог Вялов: полуфабрикаты могут привести к раку кишечника

Удар по кишечнику: врач назвал главную опасность полуфабрикатов для здоровья

Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky

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Многие занятые люди употребляют готовую еду, ведь ее нужно всего лишь разогреть. Однако такая пища может привести к печальным последствиям.

Врач-гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, какие продукты могут привести к раку кишечника.

Доктор заявил, что наибольший риск вызывают полуфабрикаты. На YouTube-канале «Коллектив» гастроэнтеролог даже привел в пример исследование, благодаря которому удалось выяснить, что если есть такую пищу чащу двух раз в день, то это может привести к воспалению кишечника. Из-за этого даже могут появиться полипы. А такое состояние уже можно назвать «предраковым».

«Готовый продукт, который надо только разогреть, предполагает, что в него добавлены вещества, которые помогают сохранить пищу. За счет этих добавок полуфабрикаты становятся крайне опасными», — сказал врач.

Вялов подчеркнул, что готовая жареная еда не менее опасна. Ее готовят на конвейере, в одном и том же масле. Злоупотребление такой пищей провоцирует инфекции и избыток микробов в кишечнике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли сковородка с антипригарным покрытием вызвать рак.

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