Удар по кишечнику: врач назвал главную опасность полуфабрикатов для здоровья

Гастроэнтеролог Вялов: полуфабрикаты могут привести к раку кишечника
Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky
Многие занятые люди употребляют готовую еду, ведь ее нужно всего лишь разогреть. Однако такая пища может привести к печальным последствиям.
Врач-гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, какие продукты могут привести к раку кишечника.
Доктор заявил, что наибольший риск вызывают полуфабрикаты. На YouTube-канале «Коллектив» гастроэнтеролог даже привел в пример исследование, благодаря которому удалось выяснить, что если есть такую пищу чащу двух раз в день, то это может привести к воспалению кишечника. Из-за этого даже могут появиться полипы. А такое состояние уже можно назвать «предраковым».
«Готовый продукт, который надо только разогреть, предполагает, что в него добавлены вещества, которые помогают сохранить пищу. За счет этих добавок полуфабрикаты становятся крайне опасными», — сказал врач.
Вялов подчеркнул, что готовая жареная еда не менее опасна. Ее готовят на конвейере, в одном и том же масле. Злоупотребление такой пищей провоцирует инфекции и избыток микробов в кишечнике.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли сковородка с антипригарным покрытием вызвать рак.
Читайте также
79%
0.17 96.77
0.18
Нашли ошибку?