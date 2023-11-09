Миф или угроза: может ли сковорода с антипригарным покрытием вызвать рак

Сковородки наиболее часто используют в быту. Многие из них обладают антипригарным покрытием, которое винят в нанесении вреда организму.

Бытует мнение, что частицы тефлона, попадая в организм, могут вызвать онкологическое заболевание. Так ли это на самом деле? Какую сковороду лучше выбрать? В этом вопросе разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Что такое тефлон

Тефлон — это покрытие для посуды, которое запатентовал в 50-х годах французский инженер Марк Грегуар. Для производства антипригарного слоя используют особый полимер — фторопласт.

«Ф4 его еще называют аббревиатурой. Если сказать по традиционной номенклатуре, то это политетрафторэтилен — материал, который состоит из углерода и фтора. Два элемента всего», — уточнил ведущий научный сотрудник научной лаборатория РЭУ имени Г. В. Плеханова Анатолий Ольхов.

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Встречается этот материал не только в быту. Его активно используют в промышленности и даже медицине. Например, из него делают искусственные суставы. Но именно к бытовому применению фторопласта возникают вопросы.

Как изготавливают сковороды

Процесс создания сковородок состоит из нескольких этапов.

«Эта линия называется самес, вырубка дисков. Заготовку изначально мы получаем в алюминиевых рулонах», — поделился управляющий директор компании по производству сковород Константин Пирогов.

Есть два разных метода нанесения тефлонового покрытия: напыление и роликовый накат.

«Мы нанесли первый слой, так называемый праймер, для того, чтобы остальные слои более хорошо были закреплены и прилипли к алюминиевой основе. И в конце, уже после прохождения в гребневой печи, мы получаем такой диск», — показал эксперт.

После покраски с двух сторон диск отправляется в следующий цех, где уже превращается в привычную сковородку.

«Мы находимся на заключительном этапе производства. Здесь происходит стачивание кромки заготовки. Дальше процесс приклепа ручки», — уточнил Пирогов.

Какое покрытие лучше выдерживает агрессивное воздействие

Тестирование на выносливость проходит тефлон и его главные соперники — чугун и нержавеющая сталь. Три вида сковород безжалостно вымыли металлической губкой.

Тефлон ожидаемо проверку жесткой губкой не прошел. Чугун и сталь в ходе эксперимента не пострадали. Вывод: визуально антипригарное покрытие — самый уязвимый материал в данном случае.

Но как после такого воздействия посуда справится с приготовлением еды? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно протестировать антипригарные свойства всех трех сковород путем приготовления яичницы.

Чугун ожидаемо отлично себя проявил. На нем яйцо скользило, как конькобежец на льду. Стальная сковорода показала себя неожиданно не с лучшей стороны — яйцо пригорело. Сковорода с антипригарным покрытием разогрелась лучше всех, в процессе жарки не подвела, но после мойки поцарапалась.

Следует отметить, что тефлон лучше отмывать нейлоновой губкой. А чугун нужно беречь от посудомоечной машинки, иначе на нем может образоваться белый налет или ржавчина. Очищать от нагара стальную сковородку лучше с помощью кипячения в ней смеси воды с солью.

Представляет ли тефлон угрозу для организма

Настало время узнать, так ли опасен тефлон, как говорят. Для того чтобы этот материал начал выделять канцерогены, температура нагрева должна быть не ниже 400 градусов.

«Термораспады тефлона на фоне его чрезмерного избыточного нагревания действительно являются для нас ядом», — заявил заведующий отделением радиологии Денис Романов.

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Значит, тефлоновые сковороды лучше не использовать? Неужели нужно возвращаться к чугуну?

«Алюминиевой сковородкой если человека по голове ударить, можно получить легкое сотрясение. Если чугунной, то можно нанести тяжкие телесные повреждения. Пожалуй, это единственная опасность у чугуна», — пошутил ведущий научный сотрудник Ольхов.

А если кусочек антипригарного покрытия попал в организм? Эксперт говорит, что это не страшно.

«Даже если мы отрежем кусочек этого полимера, проглотим, он так же выйдет из организма, не нанося никакого вреда», — заверил Ольхов.

С помощью макросъемки можно увидеть, как повреждается тефлон ножом. На сковороде появились царапины, а по всей поверхности разлетелись кусочки тефлона. Неужели, попадая в организм человека, эти частички постепенно убивают?

«Речь идет всегда о долгом, многолетнем, а то и многодесятилетнем процессе поступления каких-то определенных вредных веществ с пищей, накоплении их. И спустя какое-то время развитии каких-то патологических процессов», — уточнил специалист Романов.

Можно ли восстановить поврежденное антипригарное покрытие

Поврежденное тефлоновое покрытие можно восстановить.

«Процесс запекания занимает порядка двух часов… Сейчас мы достанем новую сковороду», — сказал руководитель компании по восстановлению антипригарных покрытий Андрей Рыбкин.

Цена такого удовольствия — полторы тысячи рублей. Чем толще нужно покрытие, тем дороже. Возникает вопрос: а не проще ли купить новую?

«Если у вас сковорода дешевая, то действительно нет смысла ее восстанавливать. Если у вас дорогая посуда, естественно, есть смысл за 1500 рублей обновить покрытие и пользоваться дальше своей посудой», — объяснил Рыбкин.

Как выбрать хорошую сковородку

При покупке сковороды следует обратить внимание на ряд признаков:

Толщина дна должна быть не менее восьми миллиметров;

Толщина стенок — не менее пяти миллиметров;

С монолитным, а не приваренным дном;

С гарантией от производителя.

Важно отметить, что посуда соответствующей толщины будет нагреваться дольше, но более равномерно.