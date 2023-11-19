Большая проблема: что такое геморрой и можно ли его лечить

Помогают ли таблетки и как вообще развивается заболевание?

Геморрой — заболевание, приносящее массу неприятностей, особенно если у человека сидячая работа. Эта болезнь может настигнуть всех независимо от возраста и пола. Каковы причины и как лечить?

Что такое геморрой

Как объяснила врач-проктолог, хирург Татьяна Лапина изданию KP.RU, при геморрое расширяются вены в стенке прямой кишки. Из-за чего сосуды расширяются и образуют сосудистые мешки, которые и создают геморроидальные узлы.

«Большие геморроидальные узлы свисают в просвет прямой кишки. С течением времени они теряют связь со стенкой кишки и начинают сползать вниз под действием силы тяжести. Так происходит выпадение геморроя и опущение стенок прямой кишки. Геморроидальные узлы делятся на две большие группы: наружные и внутренние», — рассказала профильный специалист.

Геморрой у мужчин

Главные причины геморроя в основном одинаковые для мужчин и женщин, это малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Но все же есть отличия.

Так, представители сильного пола могут столкнуться с проблемой из-за тяжелых физических нагрузок, подъема тяжестей; сидячей работы, к примеру, водителем; вредных привычек, в первую очередь, чрезмерного употребления спиртного; любовь к острой и пряной пище, раздражающей прямую кишку.

По словам Ланиной, из-за разного строения организма у мужчин и женщин, первые иногда не сразу могут заметить проблему. Так как главное проявление геморроя — это выпадение геморроидальных узлов, у мужчин анальный канал расположен чуть выше, чем у женщин, поэтому они могут его «просмотреть».

Но все остальные симптомы напасти мужчина не может не ощутить, это зуд и жжение в области заднего прохода; алая кровь в стуле либо на туалетной бумаге, которая выделяется струйкой или каплями; болезненные ощущения, особенно на запущенном этапе.

Как лечить геморрой у мужчин

Тем, кого недавно начали беспокоить симптомы заболевания, врачи советуют лечить такими средствами, как свечи, мази, крема и гели.

«Их прием нужно сочетать с соответствующей диетой. При геморрое мужчинам придется исключить из рациона острую и пряную еду, при этом добавив овощи, отруби, обильное питье. Также нужно отказаться от алкоголя. Изменить следует и образ жизни: начать чаще гулять пешком, плавать, стать более подвижным», — отмечают специалисты.

При неэффективности консервативных лечебных мер и при запущенной стадии болезни врач, чтобы избежать серьезных осложнений, может назначить оперативное вмешательство, которое может быть малоинвазивной либо полноценной хирургической операцией.

Геморрой у женщин

У женщин геморрой может появиться при беременности и родах. Во время вынашивания ребенка матка увеличивается и начинает давить на сосуды, что приводит к развитию застойных явлений. Во время родов эти процессы нарастают. При потугах вены таза переполняются кровью, что приводит к развитию недуга.

Также в числе частых причин женского геморроя — менструация. Во время месячных к области малого таза приливает много крови. В итоге сосуды переполняются, растягиваются, так геморроя повышается.

Остальные факторы схожи с мужскими: профессиональная деятельность, работа, предполагающая сидячее положение; неправильное питание; хронические запоры; подъем тяжестей, частые высокие физические нагрузки.

Лечение геморроя у женщин

Как отмечают врачи, беременным и кормящим женщинам операция противопоказана. Причины расширения вен заднего прохода у них в основном физиологические. Со временем большая часть симптомов исчезнет, гормональный фон стабилизируется, запоры уйдут. В большинстве случаев узлы исчезают сами через некоторое время после родов.

Геморрой у детей

Среди самых популярных причин развития геморроя у детей: хронические запоры из-за раздражения слизистой плотными каловыми массами и регулярного переполнения вен при натуживании. Об этом рассказали врачи СМ-клиники.

Кроме того, к болезни у детей может привести слишком активное приучение к горшку с частыми и длительными высаживаниями; долгий плач, приводящий к увеличению внутрибрюшного давления и нарушению оттока крови из венозных сплетений.

Также школьники могут страдать от болезни из-за длительного выполнения домашних заданий, не уделяя время прогулкам и активному времяпрепровождению на свежем воздухе.

Лечение геморроя у детей

На ранних стадиях достаточно исправить питание для профилактики запоров. Также помогут побороть симптомы противовоспалительные средства — мази и свечи.

Если болезнь прогрессировала, назначаются хирургические способы лечения в более щадящей форме, чем у взрослых. Они минимально травмируют ткани и способствуют быстрой реабилитации. Стандартная операция по удалению геморроидальных узлов у детей используется редко, только если не помогли другие меры.

Геморрой у пожилых людей

Наряду с общими причинами есть возрастные, из-за которых геморрой появляется у пожилых людей. В их числе замедление метаболических процессов организма; общая изношенность всех органов; набор системных заболеваний; пониженный сосудистый тонус; гипертония, сердечные недуги; снижение двигательной активности.

Лечение геморроя у лиц пожилого возраста

Особенностью протекания данной болезни у людей преклонного возраста является наличие других сопутствующих заболеваний, что намного сужает список методов и препаратов, которые можно применить в терапии. Стоит знать, что геморрой с кровяными выделениями в старческом возрасте является определенным механизмом, препятствующим резкому повышению кровяного давления.

Также лечение заболевания у пожилых граждан должна проводиться с учетом исключения наличия рака. Нередко, казалось бы, такой простой недуг, может говорить о появлении злокачественной опухоли.

Что касается проведения операций, есть исследования, показавшие, что у пожилых больных хирургическое вмешательство может вызвать серьезные осложнения, в частности, инфекции, сердечно‑сосудистые и легочные проблемы. Есть данные о возможности ухудшения недержания кала после операции.

В качестве альтернативы высокотравматичной открытой хирургии набирают популярность более щадящие минимально инвазивные методики.

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